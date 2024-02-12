Tuesday, 13 February 2024 10:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسالة والدتي

2/12/2024 11:25:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كغيرنا من البشر نمرّ باختبارات الحياة المختلفة والمتضادة، فمرات تكون الحياة صافية وجميلة، ومرات بها شيء من التعكير والتكدير، فلا دوام لحالة واحدة أبدا، ونحن نتأرجح بين تناقضات الايام والليالي، وبين المسرات والأشجان، والافراح والاحزان.
وعلى المؤمن العاقل والفطن والحكيم أن يكون «بالله مستعينا» في مواجهة كل حدث، وأن يكون لديه عقل مدرك أن الحياة بها «صعود ونزول» و«شدة ورخاء»، وأن يواجه كل هذا برضا تام، وهو قوي، وبقلب مطمئن بالله سبحانه، فالله لا يكتب إلا الخير، والحياة ما هي سوى اختبار عابر، والآخرة خير وأبقى، وستكون الحياة جميلة -بإذن الله- إن اعتصمنا بالله.
قبل أيام ذقت من اختبارات الحياة القاسية، حيث تعرضت «والدتي الغالية حفظها الله» لوعكة صحية داهمة، وانتهى بها الأمر إلى اجراء عملية «استئصال»، ومرت -بفضل الله ـ العملية بسلام، وهي ترقد الآن في مستشفى «مكي الجمعة» وستتلقى بعض العلاجات المقررة لها، وأسال الله أن يحفظها سالمة غانمة وبصحة وعافية فهي «أمي وأبي»، وهي أغلى شيء عندي، وبوجهها أرى بواعث البركة وبواعث النور.
فهذا الاختبار جعلني أقول لنفسي إن الحياة «لا تصفو دائما» ولابد من «لدقاتها»،، ومع هذا كله، وبفضل الله وجدنا والدتنا الغالية ذات توكل كبير، وتنصحنا بـ«الاستعانة بالله» في كل حال، وكانت نعمة النصيحة نصيحتها، فالله هو خير ملاذ وخير عون ونصير، ومنه ـ سبحانه ـ يجد الانسان الامان التام، والخلاص من كل أذى، والحمد لله دائما، وهي بخير والحمد لله.
وصدق الشاعر حين قال:
ولا حزن يدوم ولا سرور
ولا بؤس عليك ولا رخاء
إذا ما كنت ذا قلب قنوع
فأنت ومالك الدنيا سواء
إذن، الحياة عبارة عن اختبارات تحتاج منا للتأهب والجهازية الكاملة حتى نتعامل معها وفق «مرضات الله سبحانه، وعلينا أن نؤمن بأن بعد التعكير يأتي «الصفو»، وبعد العسر يأتي «اليسر» وصدق الله العظيم حيث قال:
(فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا).
***
٭ باقة شكر: شكرا لكل من سأل أو اتصل أو دعا لوالدتي الغالية، في جميع وسائل التواصل، فجزاكم الله خير الجزاء وقد كانت كلماتكم ذات أثر كبير في النفس، حفظكم الله من كل سوء، وحفظ من تحبون.
****
شكراً د. خالد هلال الخالدي: أمرتني والدتي، حفظها الله، بأن أقدم الشكر لرئيس قسم جراحة الاورام في مستشفى مكي الجمعة الدكتور الفاضل خالد هلال الخالدي، الذي أجرى العملية لها، وهو نعم الدكتور ويستحق الشكر والتقدير والثناء، وهو نموذج وطني مميز، ويتمتع بأخلاق كريمة عالية، نسأل له مزيدا من التوفيق والنجاح، ونشكر كذلك الطاقم الطبي فردا فردا، وجزى الله الجميع خير الجزاء.
٭ بالختام: كانت لي هذه الابيات:
أسالك يا الله.. يا البر الرحيم
‏الستر والعون وأسباب النجاة
‏وانشراح البال والخير العميم
‏والنجاح بكل لحظات الحياة
‏اهدني يارب للدرب القويم
‏وعينني يارب.. وارزقني الثبات
‏واحمني من كل جحاد وظليم
‏وقوني لا صار بي ضعف وشتات
واحفظ اللي قدرها عندي عظيم
وديمها لي يا جزيل الاعطيات
أمي وجه الخير والقلب السليم
كن لها عون بوقت المعضلات
هي ضوى عمري في وقت العتيم
وهي حياة الروح وانوار الحياة

hanialnbhan@

MENAFN12022024000130011022ID1107843911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث