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بصمة ((التربية)).. ما لها وما عليها

2/12/2024 11:25:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كل قرار أو قانون تتخذه الدولة أو أي وزارة من الطبيعي أن نجد له مُعارضا وآخر موافقا، وهذه من صفات الطبيعة البشرية. بالنسبة للمعلم في وزارة التربية لديه مميزات كثيرة أفضل من أي مكان آخر للعمل، ومنها الأعمال الممتازة، إجازة الربيع، إجازة الصيف، الاحتفالات والتكريم على مدار السنة الدراسية ومنها يوم المعلم، وان كانت الأرصاد الجوية تتطلب الحذر فيكون يوم إجازة، والترقيات التي تطول الجميع والرواتب الشهرية المجزية التي يتقاضاها المعلم ويحسده أقرانه في الدول الأخرى المجاورة، يبدأ دوامه الساعة 7.30 صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا، وغالبية المعلمين يعملون بمدارس قريبة من منازلهم...إلخ.
إذن فعلا المدرس يُحسد على كل تلك الميزات.
اليوم الغالبية العظمى من المعلمين يرفضون البصمة وبخاصة المعلمون الذكور، والسبب أن قرار البصمة كشف أن بعض المعلمين يأتي فقط وقت حصته لتدريس الطلبة ثم يخرج يمارس حياته الطبيعية بعيدا عن أسوار المدرسة وهناك ادارات مدارس متعاونة ومتساهلة مع معلميها، على الرغم أن الراتب المدفوع للمعلم هو التزامه بالحضور من بداية طابور الصباح الى نهاية الدوام المدرسي، وهذا ما أزعج الغالبية وخصوصا بمدارس البنين لأن المعلمات أكثر التزاما بمواقيت العمل من البداية الى النهاية. وتجد المعلم يستغيث من هذا القرار لأنه يتعارض مع احتياجات أسرته وأبنائه وتوصليهم مدارسهم وتجديد الأوراق الرسمية...إلخ وهناك الكثير من الأعذار التي يتحجج بها رافضا البصمة، على الرغم من أن المعلمات لديهن نفس المسؤوليات والالتزامات تجاه اسرهن لكنهن اكثر انضباطا من المعلمين الذكور. نعم سيتعثر يوم المعلم بقرار البصمة لأن الثقافة المتوارثة لديهم هي ان التدريس وظيفة مرنة وشاقة بنفس الوقت في الحضور وقت الحصص التي يدرس بها الطلبة، نجد بعد اصدار هذا القرار، ان هناك فريقا يوافق على وجود البصمة ويعتبرها ضرورة قصوى لأن المعلم قدوة في الالتزام واحترام مواقيت العمل من بداية اليوم إلى نهايته ومن باب العدالة مع الموظفين الإداريين بالوزارة، والموظف الناجح والمجتهد هو من يتخطى الصعاب الحياتية ويلتزم بالبصمة ولا للاعتذار ولا للاستثناء وإلا كيف سنفرق بين المعلم الملتزم والمعلم غير المُبالي، وفي حال حضوره دورات أو ورش عمل أو تدريب في مراكز خارج المدرسة، سيكون له توقيع وحضور في ذلك المكان البعيد عن مدرسته، وذلك حفاظا على حقوقه لضمان عدم وقوع ظلم على أحد ما أثناء عمله في جهة اخرى. أما الفريق الآخر فهم يرفضون البصمة رفضا قاطعا من باب ان المعلم مصدر ثقة وهو المسؤول عن نفسه امام حصصه الدراسية وإخلاصه بالعمل وفي الفصل ولا داعي للبصمة لأسمى وظيفة في الوجود وكي لا نقلل من شأن المعلم وقيمته في تربية الأجيال.
ولن تكون كما حذر البعض من أن البصمة ستهدد (كبيئة طاردة) للمعلم، فرضا لو ترك سلك التدريس وذهب للعمل بأي مكان آخر بالدولة سيجد البصمة بانتظاره ايضا، وهناك تكمن العدالة في الاعمال الممتازة والعدالة في تقييم الكفاءة نهاية العام الدراسي. والسؤال: ان لم يتعب الإنسان في بداية مشواره الوظيفي ويحضر الطابور مع طلبته ليكون قدوة لهم وليس مغيبا عن الظهور اليومي من بداية طابور الصباح الى نهاية اليوم الدراسي، إذن متى سيكون ذلك؟! يجب ان نورث طلابنا احترام مواقيت العمل والأجر الذي يتقاضاه المعلم عن كل يوم دراسي كاملا وليس بالساعة على عدد حصصه اليومية.
جميع البشر في معركة حياتية سواء كان المعلم او الموظف الاداري، فالكل يخرج صباحا ويعود ظهرا لأسرته وينطلق لطلباتهم مساء. إذن أرى أنه لا داعي للتأزيم والتوتر الذي أصاب عصب التربية (المعلم) بقرار البصمة وشأن التدريس شأن الوظائف الأخرى بالدولة، بل المعلم له مميزات كثيرة تفوق الوظائف الأخرى. فليكمل المعلم حسنات وظيفته المقدسة بالبصمة للحضور والانصراف.

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