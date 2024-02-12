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((البصمة)) المدرسية

2/12/2024 11:25:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ التنفيذ التجريبي لقرار وزارة التربية بتفعيل «البصمة» للمعلمين والمعلمات، والذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر الماضي.
وفي هذا الإطار وبينما تفاوتت الآراء بين مرحب بالقرار ورافض له، فإن هناك تساؤلات عن تأثير هذا القرار ومدى توافقه مع «البصمة المرنة» فيما يتعلق بدوام المراحل الدراسية المختلفة، وما شابه ذلك من قرارات سابقة، والتي أقرت لاعتبارات كثيرة ومنها تقليل الازدحامات المرورية وآثارها على العملية التعليمية، وكان الهدف تفادي السلبيات الإدارية من تأخير وتعطيل لليوم الدراسي للطالب والمدرس.
كذلك يقول البعض إنه ستكون هناك عراقيل كثيرة عند التطبيق الفعلي لقرار «البصمة» الأخير، وهناك آراء ناقدة لهذا القرار الذي يشمل معلمي ومعلمات وزارة التربية أي العاملين في قطاع مدارس وزارة التربية بالقطاعين الحكومي والخاص.
وهنا يفتح باب التساؤلات مرة أخرى على مصراعيه، استفسارا عن العراقيل التي تواجه التطبيق الفعلي وهل هناك استثناءات في القرار من الطاقم الإداري والوظيفي بدءا من مديري المدارس، وإذا كان الأمر كذلك فما آلية الاستثناء؟
وأيضا.. كيف سيتعامل الطاقم التعليمي من مدرسين ومدرسات مع «البصمة» في حال الاستئذان لظرف معين أو للطوارئ؟
وماذا عن تأثر رواتب المعلمين والمعلمات بسبب الاستئذان المتكرر، مثلا هذا سيزيد العبء على هذه الفئة المهمة والأساسية لاستمرار العملية التعليمية والتربوية ومستقبل أبنائنا وبناتنا؟ فكيف تستقيم العملية في ظل الضغوط المالية والحياتية، لاسيما مع المطالبات المتكررة بمناقشة أجور المعلمين والنظر فيها لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة.
والحقيقة أنه إذا كان القرار يهدف للإصلاحات وتلافي السلبيات في الإدارات المدرسية، ومنع التأخيرات والإهمال الذي كنت وما زلت أرصده كأب وكاتب ومواطن كويتي، وأؤيد الإصرار على مكافحة هذه السلبيات الإدارية سواء في وزارة التربية أو في أي من مؤسسات الدولة الأخرى، إلا أن التعاطي مع القرار في غياب آلية التطبيق، وغياب الخطط البديلة برأيي المتواضع سيعرقل عملية التنفيذ والتطبيق الذي يهدف للإصلاح.
واذا كان القرار قد دخل التشغيل التجريبي وسيدخل حيز التنفيذ الفعلي، فأين آلية التطبيق المنظمة؟ لاسيما أن ردود الأفعال لأغلبية المدرسين والمدرسات بين قبول ورفض، وعليه، هل سيكون التطبيق بمسطرة واحدة على معلمي الجامعات ومعاهد التطبيقي؟
أتخوف أن تكون «البصمة» التي أقرت على المعلمين والمعلمات بداية أزمة تربوية قادمة، تؤثر على الطواقم التعليمية نفسيا وماديا، ونحن نسير في شهور الفصل الدراسي الثاني مع اقتراب نهاية العام.
ويجب أن تكون هناك شفافية في طرح القرار لإيضاح آليات التطبيق، وطرح استفتاء تربوي أقله لمعرفة رأي المعلمين والمعلمات في هذا الجانب، وعلى الجميع التعاون مع وزارة التربية لإيجاد الحلول البديلة لتحقيق الأهداف الإيجابية المرجوة وتجنب عراقيل التطبيق!

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