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ريال مدريد يحذر مواجهة لايبزج.. ومانشستر سيتي في مهمة سهلة

2/12/2024 11:25:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - تعود عجلة مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى الدوران مساء اليوم، حيث يسعى ريال مدريد الإسباني للخروج بنتيجة إيجابية، من مباراته أمام مضيفه لايبزج الألماني، في ذهاب الدور ثمن النهائي.
وفاز ريال مدريد باللقب الاوروبي 14 مرة، لكنه يعلم من خلال التجربة، أن لايبزج ليس مكانًا يسهل زيارته، حيث تواجه الفريقان في دور المجموعات 2022/2023، عندما فاز فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بنتيجة 2-0 في إسبانيا بفضل هدفين متأخرين سجلها فيديريكو فالفيردي وماركو أسينسيو.
ومع ذلك، سجل فريق ماركو روز هدفين من ركلتين ثابتتين في أول 20 دقيقة من المباراة الثانية بين الفريقين في ألمانيا، وخرج فائزا 3-2، وحينها قال حارس مرمى ريال مدريد المصاب حاليا تيبو كورتوا: "شعرنا بالنعاس بعض الشيء، وافتقرنا إلى القوة، ولايبزج جعلنا ندفع الثمن".
ورفض مدرب لايبزج ماركو روزه، اعتبار فريقه "خارج الترشيحات"، وقال إنّ فريقه "ليس خائفًا" من ريال مدريد.
وقال روزه للمراسلين أمس عشية المباراة: "مسألة ـننا خارج الترشيحات ليست ذات أهمية بالنسبة لي على الاطلاق، لكنّ مباريات كرة القدم تُخاض في وقتها.. الأشياء غير المتوقعة حصلت في كرة القدم".
يعاني لايبزج من تراجع في الأداء خلال الفترة الأخيرة عشية استضافة النادي الملكي صاحب الرقم القياسي بعدد بطولات "تشامبيونزليج"، حيث فاز في مباراة واحدة من أصل خمس منذ عيد الميلاد، ليتراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني.
ورغم ذلك، قال روزه إنّ فريقه "لا يخشى" مواجهة العملاق المدريدي، وأوضح: "لسنا خائفين أبدا، نتطلع قدما إليها. هذا ما نريده. هذا ما عملنا بقوة من أجله الموسم الماضي وما قاتلنا من أجله في دور المجموعات".
ويفتقد ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الاسباني في الوقت الحالي، لخدمات نجمه الانجليزي جود بيلينجهام الذي أصيب في كاحله بعد ان سجل هدفين ليقود فريقه للفوز على جيرونا الثاني 4-0 في المرحلة الماضية من الدوري الاسباني.
بدوره، قال حارس مرمى لايبزج المجري بيتر جولاتشي إن ريال "يملك إمكانات مذهلة، حتى لو كان جود مصابا".
وأضاف: "سأصدّق أنّ جود غائب بالفعل عندما لا اراه في الملعب غدا. أعرف جود، واعرف انه سيقوم بكل شيء كي يلعب مباراة دوري الابطال، حتى لو كان يعني ذلك بأنه سيبحث عن طبيب هنا لتلقي العلاج".
وكان ريال مدريد ومانشستر سيتي الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة في دور المجموعات، بتصدر الأول أمام نابولي الإيطالي بفارق 8 نقاط والثاني أمام لايبزج بفارق ست.
ويدخل ريال مباراته مع لايبزج بمعنويات مرتفعة جداً بعد الفوز الكاسح الذي حققه السبت على جيرونا 4-0، ما سمح له الابتعاد في صدارة الدوري المحلي بفارق 5 نقاط عن الأخير.
ولم يحدّد ريال مدة غياب بيلينجهام، متصدّر ترتيب هدافي الدوري المحلي برصيد 16 هدفاً وصاحب 20 هدفاً في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا انه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما نشرت الصحافة المحلية.
وتعتبر إصابة الوافد الجديد ابن العشرين عاماً ضربة قوية للنادي الملكي الذي يفتقد أصلاً رباعي الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو والنمسوي دافيد ألابا والألماني أنتونيو روديجر وناتشو وحارس المرمى الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.
لكن فريق أنشيلوتي يملك الأسلحة الهجومية اللازمة للتعويض في ظل وجود البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو اللذين كانا على موعد مع الشباك في موقعة جيرونا.
وحذّر المدرّب الإيطالي من لايبزج بعد القرعة، قائلاً إنه "فريق ينافس، يقاتل ويتمتع بعناصر جيدة. يقومون بعمل جيد في الدوري الألماني. تنتظرنا معركة. كانوا متقدمين 2-0 على مانشستر سيتي في دور المجموعات (خسروا في النهاية 2-3 خلال الجولة الخامسة)، ما يظهر بشكل واضح أنهم يملكون النوعية".
ويتطلع مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، تسهل من مهمته في مباراة الإياب للعبور لدور الثمانية.
وتأهل مانشستر سيتي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة محققا العلامة الكاملة، فيما تأهل كوبنهاجن لدور الـ16 للمرة الأولى في آخر 13 عاما، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة، التي ضمت معه أندية بايرن ميونيخ وجالطا سراي، ومانشستر يونايتد، برصيد ثماني نقاط.
ويعد فريق مانشستر سيتي، حامل اللقب، من بين المرشحين للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، في ظل العروض الجيدة التي يقدمها الفريق في الفترة الأخيرة.
واستعد مانشستر سيتي للمباراة جيدا بفوزه على إيفرتون بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين خلف ليفربول وبفارق الأهداف أمام أرسنال.
وأكد النرويجي إيرلينج هالاند عودته لمستواه بعدما سجل هدفي فريقه أمام إيفرتون، حيث كانت هذه هي المباراة الأولى التي يسجل فيها اللاعب أهدافا منذ الفوز على لايبزج 3-2 في 28 تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث غاب اللاعب لفترة بسبب الإصابة.
مهمة مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لن تكون سهلة على الإطلاق، خصوصا وأنه لم يتمكن من الفوز على كوبنهاجن في أرضه في النسخة الماضية واكتفى بالتعادل سلبيا معه، علما بأنه فاز في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد بالدور ذاته بخماسية نظيفة.
ويتطلع كوبنهاجن لاستغلال عنصري الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، لا سيما وأن الفريق حقق نتائج جيدة في المباريات التي خاضها في ملعب "باركن ستاديون"، حيث تمكن من الفوز على مانشستر يونايتد وجالطا سراي، فيما خسر أمام بايرن ميونيخ بصعوبة بالغة.
وحصل كوبنهاجن "على أصعب قرعة ممكنة" بحسب تقييم مدريه ياكوب نيستروب، مضيفاً "مانشستر سيتي فريق متكامل مع لاعبين رائعين على الصعيد الفردي".
وتابع: "إنهم أفضل فريق في العالم، لكن رغم ذلك نجحنا الموسم الماضي في تحقيق نتيجة جيدة ضدهم على أرضنا"، في إشارة الى التعادل السلبي في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 خلال دور المجموعات حين أكمل سيتي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 وأهدر قبلها ركلة جزاء.
بالنسبة لنيستروب "الأمر يتعلق بالاستفادة من فرصنا وتحقيق نتيجة مفيدة تنقلنا الى مانشستر مع نقطة انطلاق جيدة. أعتقد أنه باستطاعتنا تحقيق نتيجة جيدة على (ملعب) باركن".
لكن القول يختلف عن الفعل ضد فريق يتألق مجدداً هذا الموسم وقادم الى كوبنهاجن على خلفية عشرة انتصارات متتالية في الكأس المحلية وكأس العالم للأندية والدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبة فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.
وما يزيد من صعوبة الفريق الدنماركي الذي يبلغ ثمن النهائي لأول مرة منذ الموسم 2010-2011، أن سيتي استعاد في الوقت المناسب خدمات نجميه المطلقين البلجيكي كيفن دي بروين وهالاند.
وقال هالاند لشبكة "بي بي سي" إن تجديد الموعد مع الشباك منحه "شعوراً جيداً والشعور أفضل لأننا فزنا"، مضيفاً "نعمل دائماً بتفانٍ كفريق. كان أداء ممتازاً.. هناك الكثير من المباريات (الخصوم) التي ستحاول تدمير طريقة لعبنا لكننا فريق جيد وبالتالي من الصعب تدمير الطريقة التي نلعب بها".
والى جانب سان جرمان الذي يلتقي سوسييداد الإسباني، بمكن القول أن سيتي حصل على القرعة الأسهل بين الكبار في ظل وقوع بايرن ميونيخ مع لاتسيو الإيطالي، برشلونة مع نابولي، إنتر مع أتلتيكو مدريد الإسباني، أرسنال مع بورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني مع أيندهوفن الهولندي.-(وكالات)

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