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المنتخب الوطني يحظى باستقبال الأبطال في ليلة تاريخية

2/12/2024 11:25:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - نشر ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي في انستجرام فيديو للمنتخب الوطني خلال نهائي كأس آسيا الذي أقيم السبت الماضي في استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وكتب سموه على الفيديو المنشور في رسالة لنشامى المنتخب الوطني: ((قد تُوّجتم على عروش قلوبنا.. النشمي يبقى نشمياً.. وعنوان مراسم التكريم الحقيقية محبة الجماهير لكم.. أنتم منا ونحن منكم.. لاعبو منتخبنا يجسدون هويتنا الأردنية التي لطالما تميّزت بالعزة وحب الخير للأشقاء العرب وللعالم.. أنتم يا رفاق كهذا الوطن تُحاربون وتسعون لتحقيق المجد.. بالرغم من الإمكانيات المحدودة إلا أنكم أصبحتم محط أنظار العالم بهذا الأداء البطولي.. أنتم تماما كالأردن، أنتم فخرنا وعزنا.. مشاعر الفرح والحزن قد تختلط في آن واحد، ولكن حب الأردن هو الثابت)).
ووصل المنتخب أرض الوطن أمس، وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملكة علياء الدولي نائب جلالة الملك سمو الأمير علي بن الحسين.
وقال سمو الأمير علي في تصريحات صحفية على هامش الاستقبال، إن نجوم المنتخب مثلوا كل الأردنيين وأدخلوا الفرح إلى قلوبهم، بما حققوه من إنجاز في البطولة.
وأضاف سموه، أن ما قدمه النشامى يثبت أن لا شيء مستحيل في الحياة، مشددا على أن المهم الآن هو المستقبل والنظر إلى تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاما.
وأشاد سموه بأداء الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على مجهوداته، التي انعكست بشكل إيجابي على أداء المنتخب.
من جهته، دعا مدرب المنتخب الوطني، المغربي الحسين عموتة، إلى استثمار بلوغ منتخب "النشامى" إلى نهائي كأس آسيا، من خلال "إنشاء مشاريع عميقة" حتى تستمر هذه الإنجازات، وقال في تصريحات لصحفيين في المطار: "هذا الإنجاز يمكن البناء عليه للمستقبل القريب والبعيد".
ووجه عموتة شكره للاعبين "السلاح داخل الملعب الذين أنجزوا الجزء الأكبر"، بدعم من سمو الأمير علي، كما شكر أيضا الأجهزة الفنية والطبية واللوجستية والجماهير، مضيفا أن الطموح "كبير ولا يتصور" داخل صفوف الفريق، وهو ما يتطلب خلق مسببات أي شروط للنجاح والجدية" إضافة إلى "التفاني في العمل والمساندة اللامحدودة للجميع".
أما قائد المنتخب الوطني احسان حداد، فأكد إن كرة القدم الأردنية تمر بأفضل لحظاتها لما تحقق من إنجاز، مضيفا أن الشعور بالفخر عالٍ.
وأوضح حداد أن دعم جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو الأمير علي والجماهير الأردنية، كانت حافزا لتحقيق الانجاز.
وأضاف أن ما تحقق من إنجاز سيعود بالنفع على الكرة الأردنية وسيبنى عليه في ظل ارتفاع سقف الطموح لدى الجميع.
واحتشد عدد كبير من الجماهير الأردنية في وقت مبكر، خارج أسوار مدينة الحسين للشباب، للمشاركة في الاحتفال الكبير والتاريخي الذي أقيم بتنظيم من اتحاد الكرة، على أرضية ستاد عمان الدولي.
وتأخر وصول حافلة المنتخب الوطني لستاد عمان عن الموعد المحدد لها، حيث استقبل المنتخب في المطار الآلاف من الجماهير، ما أعاق حركة السير من المطار تجاه الملعب.
وبدئ الاحتفال بعرض من موسيقات القوات المسلحة الأردنية، قبل أن تستمر الفقرات المنوعة بتقديم من الإعلامي أسامة الجيتاوي والإعلامية رندة كرادشة، اللذين استهلا الفقرات بالإشارة إلى صمود الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، في وجه الاحتلال الغاشم.
وعزف السلام الملكي من قبل موسيقات القوات المسلحة، قبل قراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، ليدخل لاعبو المنتخب الوطني بعدها إلى أرض الملعب وسط ترحيب كبير من قبل الجماهير الحاضرة التي تجاوز عددها 10 آلاف مشجع.
ودخل كل لاعب على حدة حسب ترتيب أرقام قمصان اللاعبين، وكان لافتا دخول مدافع المنتخب الوطني يزن العرب إلى جانب والدته.
وأجرى الجيتاوي وكرادشة مقابلات مع نجوم المنتخب على منصة الحفل، حيث قدم اللاعبون شكرهم للجماهير الأردنية على دعمها اللا محدود لهم طوال منافسات البطولة، فيما وضع قائد المنتخب الوطني احسان حداد، الكرة في ملعب الحكومة، موضحا أن مواجهة الإنجاز الذي تحقق، يتطلب ارتقاء الجهات المعنية لمستوى التحدي، من خلال القيام باتخاذ خطوات ملموسة لتطوير الكرة الأردنية التي أثبتت أحقيتها بالدعم.
وقام اللاعبون بالتوقيع على كرات وتوزيعها على الجماهير الحاضرة، تقديرا لحضورها أمس، ودعمها للمنتخب في الفترة الماضية.
وكان "النشامى" قد حل وصيفا لبطل آسيا، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها في مختلف الأدوار، بداية من الفوز على ماليزيا برباعية بيضاء، قبل التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، فيما خسر مباراة البحرين بهدف نظيف، بعد أن كان ضامنا للتأهل للدور التالي، قبل أن يقصي العراق من البطولة بثمن النهائي بنتيجة 3-2، ويتخطى طاجيكستان بربع النهائي بهدف نظيف، ثم يحقق الفوز التاريخي والمستحق على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في المربع الذهبي، وخسر المواجهة النهائية أمام قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وضمت قائمة المنتخب بالبطولة 26 لاعبا وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات، بقيادة فنية مغربية تمثلت بالمدرب الحسين عموتة.
وحصل "النشامى" على مكافأة مالية كبيرة بحصوله على وصافة البطولة، وقيمتها 3 ملايين دولار.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم مروان جمعة، إن الاتحاد يدرس "الإجراء الأفضل لاتخاذه" بعد احتساب الحكم الصيني ركلتي جزاء "مشكوك في صحتهما" من أصل 3 لصالح منتخب قطر في نهائي كأس آسيا.
وأوضح جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة المملكة، أن "الاتحاد يدرس الموضوع لمعرفة أحسن إجراء يمكن اتخاذه، لمنع تكرار الأخطاء التحكيمية، مبينا أن المباراة النهائية كانت "أغرب مباراة في العالم" حسب وصفه، احتسب الحكم 3 ضربات جزاء للمنتخب المضيف.
وفي سياق منفصل، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية لنهائيات كأس آسيا، والتي شهدت تواجد لاعبي المنتخب الوطني يزن النعيمات وعبدالله نصيب، مقابل غياب لافت لموسى التعمري.
وسجل التعمري، مهاجم نادي مونبيليه الفرنسي، 3 أهداف خلال مشوار منتخب "النشامى"، بيد أن ذلك لم يكن كافيا لحجز موقع في التشكيلة الأساسية.
وضمت التشكيلة المثالية، أربعة لاعبين من قطر، تقدّمهم أكرم عفيف أفضل لاعب في البطولة وهدافها، وصاحب ثلاثية من ثلاث ركلات جزاء في المباراة النهائية، إلى جانب أفضل حارس في البطولة مشعل برشم، والقائد حسن الهيدوس والمدافع لوكاس منديش، وفيما يلي التشكيلة:
حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر)
خط الدفاع: عبدالله نصيب (الأردن)، علي البليهي (السعودية)، لوكاس منديش (قطر)
خط الوسط: لي كانج-إن (كوريا الجنوبية)، حسن الهيدوس (قطر)، كريج جودوين (أستراليا)، مهدي قائدي (إيران)
خط الهجوم: أكرم عفيف (قطر)، أيمن حسين (العراق)، يزن النعيمات (الأردن).

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