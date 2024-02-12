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دراسة: ناجيات من عنف أسري يتحملن كلف التغيب عن عملهن

2/12/2024 11:25:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان - أظهرت دراسة تحليلية أعدت العام الماضي، حول الآثار الاقتصادية الناجمة عن العنف الأسري ضد المرأة في الأردن، أن 56 % من المتزوجات حتى إعداد الدراسة، يتكبدن نفقات من أموالهن الخاصة، لمواجهة العنف الواقع عليهن، أو للتخفيف منه أو للتصدي له، وفي مقدمتها تحمّل كلف التغيّب عن العمل بسبب العنف.
وقدّرت الدراسة التي أعدت بالشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والإحصاءات العامة وصدرت نهاية العام الماضي، عن تغيّب الناجيات من العنف نحو أسبوعين عن العمل، بما يقدر بـ15 % من متوسط الإنفاق غير الغذائي سنويا للفرد في 2021.
وأشارت الدراسة إلى وجود كلف اقتصادية أخرى تتكبدها المعنفات، مثل تحمّل أجرة التنقل إلى بيت الأهل، أو إلى أي مكان آخر، وتكاليف أخرى مثل الاتصالات والطعام والإيواء.
وبينت أن التكاليف الاقتصادية المشتركة بشكل أساسي التي تتكبدها الناجيات من العنف، هي خسارة الممتلكات أو الأضرار التي لحقت بها، بحيث أفادت نحو 46 % من المتزوجات تعرضهن للعنف في الأشهر الــ12 الماضية من تاريخ إعداد الدراسة، تحطيم ممتلكات وسلع خاصة بهن.
كما أن 27 % من الناجيات من العنف الأسري أفدن بأنهن يخسرن أياما عديدة من أعمال الرعاية في السنة جراء العنف الواقع عليهن، ما يشكل إضرارا برفاه ورعاية الأطفال والأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون لأعمال الرعاية في الأسرة، إذ تنتقل الرعاية للمسنّات أو الفتيات الصغيرات في الأسرة.
وبينت الدراسة احتياج امرأة واحدة من بين كل 5 ناجيات من العنف لرعاية صحية، لكن ناجية واحدة من العنف من بين كل 10 ناجيات، حصلن بالفعل على الرعاية الصحية.
وأفادت ناجية واحدة من بين كل 10 متزوجات تعرضها للعنف الأسري (خلال إجراء الدراسة)، بأنها أنفقت من أموالها الخاصة نحو 205 دنانير كمتوسط للنفقات المتكبّدة، وأكدت 13 % من الناجيات عن حاجتهن للمساعدة القانونية.
ومن النتائج البارزة لتكلفة العنف الأسري الاقتصادي على الأسرة، ما يترتب على الأزواج الذين يمارسون العنف، إذ تشير الدراسة إلى تغيّبهم نحو 11 يوما في السنة من العمل المدفوع الأجر وغير المدفوع.
وبينت أن الكلف الاقتصادية جراء ممارسة العنف في الأسر، لا تقتصر على النساء، مع تأكيد الدراسة، أن النتائج المشار إليها أقل من الواقع، لعدم قياس الآثار الاقتصادية الكاملة على إنتاجية الأسر المعيشية لكل أفراد الأسر.
وأوضحت أهمية اتخاذ تدابير خاصة للتخفيف من أثر العنف الأسري على مشاركة المرأة في القوى العاملة ومسيرتها المهنية.
وأعلنت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في وقت سابق نهاية العام الماضي، عن تسجيل أكثر من 787 ملايين دينار عام 2021 لوحده، ككلفة اقتصادية عامة لمواجهة العنف الأسري في مختلف محاور الخدمات والوقاية والاستجابة، وبما يعادل نحو 0.4 من الناتج المحلي الإجمالي للأردن في العام ذاته 2021.
واعتمدت الدراسة في منهجيتها على مسوحات سابقة محلية وإقليمية وعربية، وبيانات جهات مقدمي الخدمة خلال الأعوام 2021-2017.

MENAFN12022024000072011014ID1107843905

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