Tuesday, 13 February 2024 10:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجازر رفح.. ابتزاز لأميركا والمجتمع الدولي أم ورقة ضغط لانتزاع تنازلات؟

2/12/2024 11:25:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – أكد خبراء عسكريون أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من مجازر في رفح، ما هو إلا ابتزاز للولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، وورقة ضغط لانتزاع تنازلات تتعلق بالمبادرة السياسية الأخيرة.
ورفضوا تسمية العملية التي زعموا بأنهم نفذوهوا بشأن تحرير أسيرين بـ"النوعيّة"، إذ إنه في العمليّة ذاتها، أعلن عن مقتل اثنين من قوات النخبة التابعة لجهاز الشاباك، مؤكدين أن كتائب القسام في حركة المقاومة الإسلامية - حماس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، قويّة ومنتشرة، وستبقى موجودة، وأنّ هذه الحرب لا نهاية لها، وأن الصهاينة لن يحققوا أي فوز.
وكان جيش الاحتلال الوحشي، زعم بأنه حرر أسيرين له، كانا لدى المقاومة الفلسطينية في في رفح بعملية عسكرية، نفذت أول من أمس، بالتزامن مع قصف عنيف على رفح أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني على الأقل.
وقال وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت، إن العملية جرت بمشاركة قوات عسكرية وأخرى خاصة تابعة للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وبمتابعة من رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو، ونجحت وفق زعمه بإعادة أسيرين صهيونيين.
وبالتزامن مع ذلك، شن سلاح الجو موجة مكثفة من الغارات، استهدفت كتيبة الشابورة التابعة لحماس، بهدف تمكين القوة الصهيونية المهاجمة من الانتقال الى الموقع.
في هذا النطاق، رأى خبراء، بأن هدف التصعيد الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني، يكمن في الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة، ودفع حماس وباقي الفصائل الفلسطينية إلى تقديم تنازلات تتعلق بمطالب التفاوض التي ما تزال مستمرة في قطر، مع الإشارة إلى أنّ محددات العمليات التكتيكية التي اعتمدها الاحتلال في شمال غزة ووسطها وتحديدا في خان يونس، مختلفة عن المحددات الجيوستراتيجية في رفح، والتي ترتبط بشكل أساس بموافقة الجانب المصري على اي عملية عسكرية، بحكم قرب رفح من محور فيلادلفيا.
العميد المتقاعد مأمون أبو نوار، أشار إلى أن قوة حماس في رفح هائلة، وأن الحرب لا نهاية لها، مبينا أن "هذه حرب لا نهاية لها، وحماس ستظل موجودة، والصهاينة لن يفوزوا بها".
وبحسب نوار، فإن وجود حماس في الجزء الجنوبي من غزة كبير، إذ يصل عمق بعض أنفاقها بخاصة الإستراتيجية إلى 60 م، أما الأنفاق التكتيكية فيتراوح عمقها بين 20 إلى 43 م، مشيراً إلى أنّ السيطرة على هذه الأنفاق، يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب تعطيل مراكز قيادة حماس هناك وعلى نحو فعال، جهدًا مكثفًا.
وأضاف، إن السيطرة على هذه الأنفاق، يحتاج إلى جهد كبير جداً، ويكاد يكون مستحيلاً، موضحاً بأنّه لكي يفرض الاحتلال، سيطرته يحتاج إلى تدمير مراكز القيادة لها، حتى تمنع التواصل وتقطع الأنفاق، وهذا "في هذه المرحلة" بعيد.
وقال إنّ معركة الأنفاق صعبة للغاية وتستغرق سنوات، خاصة وأنّ هناك 4 كتائب، وكل كتيبة لها أنفاقها، وهي في نهاياتها تتواصل وتتقاطع، ما يجعل من السيطرة عليها صعب، مضيفا أنّ الاحتلال الصهيوني، سيواجه صعوبة أخرى تتمثل بعدم قدرته على التمييز بين المدنيين والمقاومة العسكريّة.
واستبعد أبو نوار، أن يهجر الفلسطينون باتجاه مصر في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذا سيخلق أزمة سياسيّة عسكرية مع مصر التي تصر على عدم فتح حدودها، مشيراً إلى أن ذلك بمنزلة إعلان حرب بالنسبة للجانب المصري.
وأكد أبو نوّار، عدم جدوى مثل هذه التكتيكات، وهي وفق اعتقاده "لن تؤدي إلى القضاء على حماس بقدر ما ستؤدي لإدامة الصراع إلى أجل غير مسمى".
الخبير العسكري والمحلل السياسي نضال أبو زيد، رفض ادعاءات الاحتلال حول تنفيذ "عمليّة نوعيّة" بتحرير أسيرين له في رفح، موضحاً بأنّ الاحتلال أبلغ عن مقتل اثنين من أفراده أثناء تنفيذ هذه العملية، وهما من قوات النخبة التابعة لجهاز الشاباك، فيما قام بالتصعيد وزيادة حدة القصف على رفح، ما لاستشهاد ما لا يقل عن 100 نازح للتغطية على العملية.
وأضاف أن "العملية حتى وإن نجحت بتحرير أسيرين، لكنها فاشلة بالمقاييس العسكرية نتيجة الخسائر التي نتجت عنها".
ويرجح أبو زيد، أن يكون التصعيد في حدة الخطاب الإعلامي الصهيوني، وزيادة منسوب الترويج للعملية، بهدف الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة ودفع حماس وباقي الفصائل الفلسطينية إلى تقديم تنازلات، تتعلق بالمفاوضات المستمرة حاليا في قطر، مشيراً إلى أنّ المحددات التي كانت تلعب دوراً في شمال غزة ووسطها وتحديدا في خان يونس، كانت "عملياتية تكتيكية"، بينما المحددات بالنسبة لرفح مختلفة، لأنّها "جيواستراتيجية"، ترتبط بموافقة الجانب المصري على أي عملية عسكرية بحكم قرب رفح من محور فيلادلفيا، بالإضافة لوجود محددات أمميّة متعلقة بالاعداد الكبيرة من النازحين، والتي تجاوزت الـ1.7 مليون نازح.
وبين أبو زيد، أن الاحتلال الصهيوني لم ينجح بإنجاز مهمة خان يونس التي تقاتل منذ 60 يوما، كما أنّه وبحسب تصريحات المتطرف نتنياهو، فإن عملية رفح، يجب أن تنتهي قبل شهر رمضان، أي بعد 3 أسابيع، إذ "كيف ستنتهي العملية في هذه المدّة، ومساحة رفح والتعقيدات التكتيكية والجيواستراتيجية قائمة؟".
وخلص أبو زيد إلى أنه لا الوقت ولا الجغرافيا، يسمحان بأي عمل عسكري في رفح، وبالتالي فإن "حدة الخطاب العسكري حول عملية رفح، ما هو إلا ابتزاز صهيوني للولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، وورقة ضغط لانتزاع تنازلات تتعلق بالمبادرة السياسية الأخيرة (المفاوضات)".
يشار هنا إلى أنّ جيش الاحتلال الوحشي، اعترف أمس عن تعرض مجموعة منه لكمين وصف بالـ"كبير والمحكم"، نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس، وقد أدى بحياة أكثر من 11 جنديا.
وبحسب هيئة البث الصهيونية، فإن الجيش "يعاني وضعا صعبا في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا"، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.

MENAFN12022024000072011014ID1107843904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث