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الملك وبايدن يعقدان قمة في البيت الأبيض بحضور ولي العهد

2/12/2024 11:25:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن قمة في البيت الأبيض، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وكان جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد، وصلوا إلى البيت الأبيض وكان في استقبالهم بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.
قال بايدن قبل ذلك، إنه يتطلع لمناقشة تعميق العلاقات القوية مع الأردن خلال استقباله جلالة الملك في البيت الأبيض.
وسيبحث بايدن مع الملك في اللقاء، الجهود المبذولة لإنهاء دائم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ذكر الرئيس الأميركي في تغريدة على منصة "إكس".

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