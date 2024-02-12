الملك وبايدن يعقدان قمة في البيت الأبيض بحضور ولي العهد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن قمة في البيت الأبيض، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وكان جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد، وصلوا إلى البيت الأبيض وكان في استقبالهم بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.
قال بايدن قبل ذلك، إنه يتطلع لمناقشة تعميق العلاقات القوية مع الأردن خلال استقباله جلالة الملك في البيت الأبيض.
وسيبحث بايدن مع الملك في اللقاء، الجهود المبذولة لإنهاء دائم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ذكر الرئيس الأميركي في تغريدة على منصة "إكس".
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