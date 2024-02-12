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غلاف غزة العربي

2/12/2024 11:25:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود عبابنة لا بد من القول إن "طوفان الأقصى"التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023 هي أخطر تحد واجهته دولة الاحتلال منذ قيامها سنة 1948، وشكلت منعطفاً مهماً في مجرى الهزائم المتلاحقة والهوان والذل والعجز المزمن الذي اعترى الأمة على مدى العقود الماضية، هذه الأحوال البائسة قبل السابع من أكتوبر 2023 كانت نتيجة تراكم جزء منه بفعل أيدينا والجزء الآخر والأكثر تأثيراً من صناعة قوى الهيمنة والاستعمار الدولية المعادية لهذه الشعوب، نتيجة سياقات تاريخية ومعادلة "يملك ولا يفكر ويفكر ولا يملك"ومن هنا تداعت فورا أميركا ودول الغرب، بقادتها وساستها وجيوشها وأساطيلها وجسورها الجوية والبحرية المحمّلة بأحدث الأسلحة وأفتكها، لإنقاذ الكيان الإسرائيلي من الزوال، بعد أن صرخ قادة إسرائيل أن وجود الدولة مهدد، وهذا لم يحدث منذ 75 سنة.
إن صدمة طوفان الأقصى الخطيرة بما حققته من اختراقات أمنية واستخباراتية وعسكرية، أثارت جنونهم ودفعت القيادة العسكرية الإسرائيلية للرد على العملية بشن حرب على السكان المدنيين بأعتى وأفتك أنواع الأسلحة والقنابل والصواريخ التدميرية الأميركية، إن ما يفعله الإسرائيليون في غزة هو الترجمة الحرفية لمعنى الإبادة الجماعية التي تتحقق يوما بيوم وبغطاء دبلوماسي وحماية من الإدارة الأميركية التي ما يزال مسؤولوها يرددون عبارة: "لم تتوافر لدينا أدلة أن الجيش الإسرائيلي يتعمّد قتل المدنيين)).
ما يثير الغضب والحنق ليس فقط ما تقوم به دولة العصابة ودولة الهيمنة ودول التواطؤ الخسيس، بل حالة الاستسلام والشلل العربي الملفت للتعجب والسخرية، وحالة الذل التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ العربي فباستثناء اليمن الذي يحارب على جبهة البحر الأحمر لتضييق إكسير الحياة لدولة الاحتلال بالقدر الذي يستطيع، والأردن الذي يناور ضمن معادلة فنّ الممكن ويقوم بعمليات الإنزال وفتح المستشفيات الميدانية ويدافع عن الرواية الفلسطينية في المحافل الدولية، وقد أبدع وزير خارجيتنا وتحدث الملك والملكة بما لا يجرؤ عليه أي زعيم عربي، فإن العالم العربي يقف على الحياد، شعوب غاضبة ثائرة وحكام ينادون بانتهاء دورة العنف، وترديد عبارة حل الدولتين والتعايش ووجوب وقف إطلاق النار، لكن كل هذا الرهط لم يجرؤ على إرسال مساعدات يتم إنزالها من الطائرات أو تشكيل قافلة سيارات من جميع الدول العربية وتدخل معبر رفح الذي هو معبر مصري- فلسطيني، أو حتى الانضمام كطرف ثالث إلى دولة جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، حتى لغة التهديد التي تعودنا عليها عند أول سوء فهم عربي- عربي لم تخرج من حناجرهم أمام رقم مائة ألف شهيد وجريح من إخوتنا وأهلنا أبناء غزة، التاريخ لا يرحم والأيام القادمة حُبلى بأعصاير وطوفانات في غلاف غزة العربي.
على الزعماء والمؤثرين العرب الذين يملكون والذين لديهم أن يدركوا أن قوة المقاومة الفلسطينية هي قوة لهم إن كانوا منتمين لشعوبهم وأوطانهم، وأن هذه الفرصة فرصة تاريخية لإعطاء هذا الكيان المحتل حجمه الحقيقي، فلأول مرة منذ قيام الكيان الإسرائيلي يأخذ هذا الكيان صفة المفعول به، ويخسر الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف جيشه المحتل، وتتهشم هيبته وتسقط درة غروره وتبجحه بامتلاك الأمن والأمان، ويتعرض هذا الكيان لهجرة معاكسة زادت على 600 ألف مواطن، إذ أحسّ هؤلاء أن لا مستقبل لإسرائيل في وسط العالم العربي وبمواجهة شعب سرقوا أرضه، وأن فزعة زعماء الغرب الحاقدة العنصرية- وآخرها حربهم على الأونروا- التي انطلقت فورا يمكن ألا تحميهم إذا تغيرت الظروف، خاصة بعد أن رأوا انفتاح جبهات عديدة عليهم.

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