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الملك والملكة وولي العهد يصلون إلى البيت الأبيض وفي استقبالهم الرئيس الأميركي

2/12/2024 11:25:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصل جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى البيت الأبيض وكان في استقبالهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.
وسيلتقي جلالته بواشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس.

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