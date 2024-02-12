الملك والملكة وولي العهد يصلون إلى البيت الأبيض وفي استقبالهم الرئيس الأميركي

الملك والملكة وولي العهد يصلون إلى البيت الأبيض وفي استقبالهم الرئيس الأميركي
التاريخ
2/12/2024 11:25:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) وصل جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى البيت الأبيض وكان في استقبالهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.
وسيلتقي جلالته بواشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس.
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