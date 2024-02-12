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اللواء الحنيطي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العبادي والخضير

2/12/2024 11:25:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، واجب العزاء بالشهيدين الرائد الطيار عمر عطا سعيد العبادي والنقيب الطيار محمد عبدالله جروح الخضير، اللذين استشهدا نتيجة سقوط طائرتهما أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.
وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن تعازيه ومواساته لذوي الشهيدين بمصابهم الجلل اللذين التحقا بكوكبة الشهداء ممن سبقوهم وقدموا أرواحهم في سبيل حماية الوطن.
وعبر ذوو الشهيدين عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس فداءً للوطن وقيادته الهاشمية وحفاظاً على أمنه واستقراره.
--(بترا)

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