اللواء الحنيطي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العبادي والخضير

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، واجب العزاء بالشهيدين الرائد الطيار عمر عطا سعيد العبادي والنقيب الطيار محمد عبدالله جروح الخضير، اللذين استشهدا نتيجة سقوط طائرتهما أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.
وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن تعازيه ومواساته لذوي الشهيدين بمصابهم الجلل اللذين التحقا بكوكبة الشهداء ممن سبقوهم وقدموا أرواحهم في سبيل حماية الوطن.
وعبر ذوو الشهيدين عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس فداءً للوطن وقيادته الهاشمية وحفاظاً على أمنه واستقراره.
--(بترا)
MENAFN12022024000072011014ID1107843899
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.