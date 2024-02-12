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مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي على غزة

2/12/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الاثنين، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة عبر منصته في تلغرام، "تعلن كتائب القسام عن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أعلنا أمس (الأحد) عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة".
والأحد، أعلنت كتائب القسام، مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين وأصيب 8 آخرون جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع المحاصر.
أبو عبيدة قال الاثنين، "سنؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى".-(وكالات)

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