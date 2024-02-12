مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الاثنين، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة عبر منصته في تلغرام، "تعلن كتائب القسام عن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أعلنا أمس (الأحد) عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة".
والأحد، أعلنت كتائب القسام، مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين وأصيب 8 آخرون جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع المحاصر.
أبو عبيدة قال الاثنين، "سنؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى".-(وكالات)
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