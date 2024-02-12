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خلال تعذيبه لمعتقلين من غزة.. الاحتلال يجلب صهاينة لتصوير مأساتهم

2/12/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جنيف - كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قيام جيش الاحتلال بإحضار مجموعات من "المدنيين" الصهاينة إلى المراكز والسجون التي يستخدمها لاحتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بغرض تمكينهم من مشاهدة جرائم التعذيب التي تُمارس ضدهم ومتابعتها، فيما سُمح للعديد منهم بتصويرها على هواتفهم الخاصة.
وتلقى المرصد الأورومتوسطي شهادات صادمة من أسرى ومعتقلين فلسطينيين أفرج عنهم حديثًا، أفادوا فيها بأن "جيش الاحتلال استدعى عددًا من "المدنيين" الصهاينة خلال جلسات التحقيق معهم لمشاهدة ما يتعرضون له من صنوف التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، والتي تعمد الجيش ممارستها في حضورهم".
وكان الأسرى والمعتقلون تعرضوا للاحتجاز لفترات متفاوتة داخل مركز احتجاز في منطقة "زيكيم" على الحدود الشمالية من قطاع غزة، وآخر تابع لسجن "النقب" جنوبي "إسرائيل"، بعد اعتقالهم خلال عمليات التوغل البري لقوات جيش الاحتلال داخل القطاع.
وقال المعتقلون المفرج عنهم للأورومتوسطي إن "جنود الاحتلال تعمدوا عرضهم أمام "المدنيين" المستعمرين والادعاء بأنهم مقاتلون يتبعون لفصائل فلسطينية، وشاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023".
وأوضح المرصد أنه وفقًا للشهادات التي تلقاها، "فإن مجموعات من "المدنيين" الصهاينة، يتراوح العدد في المجموعة الواحدة من 10 إلى 20 شخصًا سمح لهم بمشاهدة وتصوير الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المجردين من ملابسهم أثناء قيام جنود من جيش الاحتلال بضربهم بالهراوات المعدنية وعصي الكهرباء، وصب الماء الساخن على رؤوسهم، بالتوازي مع شتائم وإهانات لفظية وتهديدات للمعتقلين باللغة العربية".
وذكر الأورومتوسطي أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الممارسات غير القانونية بتنفيذ التعذيب على مرأى من"مدنيين" إسرائيليين والسماح لهم بتوثيقها بهواتفهم وهم يسخرون، لتضاف بذلك جريمة جديدة على مجمل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع، وبخاصة ضد الأسرى والمعتقلين منهم، الذين يتعرضون للاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والحرمان من المحاكمة العادلة، والخضوع للتعذيب الوحشي".
وأفاد الفلسطيني "عمر أبو مدللة" (43 عامًا) لفريق الأورومتوسطي: "تم اعتقالي من الحاجز المقام بالقرب من دوار الكويت الذي يفصل مدينة غزة عن المنطقة الوسطى ضمن حملة اعتقالات عشوائية كانت تتم بناء على هيئة الأشخاص وأشكالهم، وقد تعرضت لتعذيب وتنكيل في جميع مراحل الاعتقال التي استمرت لحوالي 52 يومًا"، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال "جلبوا "مدنيين" ليشاهدوا تعذيبنا عراة"
وأضاف "أبو مدللة" أن "جيش الاحتلال أحضر عددًا من "المدنيين" الإسرائيليين في مراكز احتجازنا أثناء ضربنا، وكان يقول لهم هؤلاء مخربو حماس الذين قتلوكم ونساءكم في 7 أكتوبر، فيما كان "المدنيون" الإسرائيليون يصورون عملية الضرب والتنكيل والتعذيب التي تعرضنا لها عبر هواتفهم المحمولة، وكانوا يسخرون منا".
وتابع "حدث هذا الأمر خمس مرات أثناء احتجازي، مرة في "بركسات زيكيم"، وكنا معصوبي الأعين، ولكن أحد المعتقلين الذي كان يتحدث العبرية أبلغنا بأن الجنود كانوا يتحدثون إلى "مدنيين"صهاينة ويدَّعون بأننا مقاتلون تم القبض علينا، فيما تكرر الأمر ذاته أربع مرات أخرى في مركز الاعتقال في النقب بإحضار مجموعات متتالية من الصهاينة داخل خيام ليشاهدوا تعذيبنا ويقومون بتصوير الممارسات التي نتعرض لها من الجنود دون أن يكون بيننا وبينهم أي احتكاك لفظي أو جسدي، وقد شاهدتهم بعيني في المرات الأربع لأننا لم نكن معصوبي الأعين في وقتها".
وذكر "أبو مدللة" أن "أحد المعتقلين ممن يتحدثون اللغة العبرية حاول التوضيح "للمدنيين" الصهاينة بأننها مدنيون وليس لنا علاقة بأي أنشطة عسكرية، ولكن ذلك أيضاً لم يجدِ نفعًا"، لافتًا إلى أنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي شديد "لكن جلب "مدنيين" ليوثقوا مشاهد التعذيب بادعاء جنود جيش الاحتلال بأننا قتلنا واغتصبنا أقاربهم كان أمرًا مختلفًا ومشينًا".
كما أفاد الفلسطيني "ض.ح" (42 عامًا) للأورومتوسطي: "خلال فترة اعتقالي، كان يتم إحضار "مدنيين" صهاينة لمشاهدة عمليات التنكيل والتعذيب التي كنا نتعرض لها، والتي كان يتعمد الجيش البدء فيها عند حضورهم، وكان هؤلاء المستعمرون أحيانًا يحضرون كلابهم معهم للنباح علينا، وكانوا يقومون بتصويرنا بهواتفهم الخاصة من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة "التيكتوك"، وكان الجنود أنفسهم يقومون بالشيء ذاته، ويقومون بتصويرنا من خلال "التيكتوك".
واستغرب المرصد الأورومتوسطي من تضارب ادعاء جيش الاحتلال بأن من اعتقلهم وعذبهم من المدنيين الفلسطينيين بحضور مجموعات "مدنية" صهيونية كانوا مقاتلين شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مع الإفراج عنهم لاحقًا، ما يؤكد بأن الرواية الصهيونية مغلوطة وغير صحيحة، واستخدمت للانتقام من المدنيين الفلسطينيين والاعتداء على كرامتهم بكافة الوسائل.
وأكد المرصد أن "جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي، وأن سلوك جيش الاحتلال بتحويل هذه الممارسات إلى فقرات استمتاع "لمدنيين" صهاينة، وتصويرهم، ينطوي على اعتداء خطير على كرامة هؤلاء الأشخاص، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطة بالكرامة، مما يشكل بحد ذاته جريمة حرب".
ويحذر الأورومتوسطي من مغبة إقحام "المدنيين" الصهاينة في مراكز الاعتقال والاحتجاز وعرض المعتقلين الفلسطينيين أمامهم خلال التعذيب وتركهم يستخدمون هواتفهم الشخصية في توثيق تلك الممارسات اللاإنسانية باعتباره نهجًا انتقاميًا، ويندرج في إطار ترويج مزيف لرواية صهيونية، ويكرس من حالة التطرف ويغذي الكراهية ويؤجج الرأي الصهيوني الداخلي باتجاه ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وشدد على أن "الغالبية العظمى ممن تم اعتقالهم من داخل قطاع غزة يخضعون للاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم لهم أو عرضهم على القضاء، ولم يتم اتخاذ أي مقتضيات قانونية بحقهم، فيما يحرمون من المحاكمة العادلة ويتعرضون للإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، داعيًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تفقد مراكز وسجون احتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتحقيق فيما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم مروعة، والعمل على الكشف عن مصيرهم فورًا".
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الممارسات الصهيونية بحق المعتقلين الفلسطينيين مخالفة واضحة لما ورد المواثيق والأعراف الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بما في ذلك حظر قيام سلطة الاحتلال بنقل الأسرى من الأرض المحتلة إلى مراكز الاحتجاز، أو إخفائهم قسريًا، أو تعذيبهم، أو الاعتداء على كرامتهم، أو معاملتهم معاملة تحط من كرامتهم الإنسانية".-(وكالات)

MENAFN12022024000072011014ID1107843897

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