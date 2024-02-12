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الاحتلال يتوحش.. عشرات الشهداء بغارات عنيفة على رفح

2/12/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - صعد الاحتلال عملياته العدوانية ضد رفح بجنوب قطاع غزة، بتنفيذ 40 غارة جوية متوالية وارتكاب 19 مجزرة وحشية، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى المدنيين، وسط تواصل التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة، بينما اعتبرت حركة "حماس" أن الهجوم استمرار لحرب الإبادة والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة، استهدفت على وجه الخصوص، العديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن قبل بوارج حربية على مدينة رفح، في إطار مخطط الاحتلال للهجوم البري عليها.
وتشهد مدينة رفح قصفاً جوياً مكثفاً وأحزمة نارية متوالية ضد مناطق متفرقة منها، استهدفت تدمير أبنية سكنية مأهولة بسكانها، مما أدى لارتقاء 164 شهيداً وأكثر من 200 جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وبذلك ترتفع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 28340 شهيداً و67984 جريحاً ومئات الآلاف من المفقودين تحت الركام، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مدينة رفح تشهد غارات صهيونية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان، معظمهم من النساء والأطفال، بينما يعج المشفى بالجرحى في وضع خطير ولا يوجد ما يكفي من الدواء والأمصال للعلاج.
يأتي ذلك وسط نزوح مئات المدنيين للمستشفى هرباً من القصف الجوي الكثيف على المدينة، بعدما دمر الاحتلال مساجد تأوي عشرات النازحين في رفح، إلى جانب استهداف أكثر من 14 منزلاً مأهولاً بالسكان، فيما طال القصف والغارات الاحتلالية مناطق قريبة من الحدود مع مصر.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، عن استشهاد 67 فلسطينياً، وصلوا المستشفيات نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمدينة رفح وما تزال عملية انتشال الضحايا مستمرة ولكن بصعوبة، نتيجة كثافة القصف الجوي بمساندة الدبابات والزوارق الحربية والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
من جانبه، قال القيادي في حركة "حماس"، عزت الرشق، إن المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين "في رفح راح ضحيتها أكثر من مائة شهيد هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري".
وأضاف، وفق بيان لحركة "حماس" نشر أمس على منصة تلغرام، أن هجوم الاحتلال ضد رفح يؤكد أن حكومة (بنيامين) "نتنياهو" تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي أقرت تدابير عاجلة لوقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة.
وحمل الرشق إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن" كامل المسؤولية مع حكومة "نتنياهو" عن مجزرة رفح "بسبب الضوء الأخضر الذي أعطوه "لنتنياهو" وما يوفرونه له من دعم مفتوح لمواصلة حرب الإبادة".
ووصف الهجوم على مدينة رفح بأنه "جريمة مركبة، وإمعان في حرب الإبادة الجماعية، وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، نظرا للأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه المدينة بسبب تكدس قرابة 1.4 مليون فلسطيني فيها، وتحول شوارعها إلى مخيمات للنازحين، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة".
ودعا الرشق "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك العاجل والجاد، لوقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة على المدنيين العزل في قطاع غزة".
وبدوره، جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس امس الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وعبر عن قلقه بشكل خاص إزاء الهجمات الصهيونية على رفح، حيث فر معظم سكان القطاع.
وقال غيبريسوس إن 15 فقط من أصل 36 مستشفى في غزة "ما تزال تعمل جزئيا أو بالحد الأدنى" من طاقتها، وإن العاملين في مجال الإغاثة يبذلون قصارى جهدهم في ظل ظروف لا يمكن تصورها.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 85 % من سكان قطاع غزة نزحوا، وإن القطاع يواجه مجاعة حيث يعاني واحد من كل 5 أطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد.
وقد حذرت منظمة أطباء بلا حدود، امس، من أن هجوم الكيان الصهيوني البري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيكون كارثيا، ويجب وقفه في المنطقة المكتظة بمئات آلاف النازحين الذين لجأوا لها للنجاة من القصف العنيف في بقية مناطق القطاع.
وقالت رئيسة المنظمة ميني نيكولاي، في سلسلة منشورات على منصة إكس، "الهجوم البري الإسرائيلي المعلن على رفح كارثي، ويجب ألا يستمر"، وسط تحذيرات دولية من إبادة قد تنتج عن استهداف المدينة المكتظة بالنازحين.
وحذرت نيكولاي "مع استمرار القصف الجوي للمنطقة، يواجه الآن أكثر من مليون شخص، يعيش العديد منهم في خيام وملاجئ مؤقتة، تصعيدا كبيرا في هذه المذبحة المستمرة".
يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد الاحتلال الخطير بالضفة الغربية؛ حيث شيع الفلسطينيون أمس جثمان الشهيد الطفل محمد خضور (17 عاماً)، في بلدة بدو شمال غرب القدس، وسط ترديد الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وقد استُشهد الطفل خضور، أول من أمس، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس أثناء تواجده في مركبة قرب قرية "خرب اللحم" القريبة من جدار الفصل العنصري شمال غرب القدس، وذلك في إطار تصعيد الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع حرب الإبادة الاحتلالية ضد قطاع غزة.

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