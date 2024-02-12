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الرئيس الأميركي: نعمل على فتح معبر رفح ونصر على بقائه مفتوحا

2/12/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمل على فتح معبر رفح، وتصر على بقائه مفتوحا، لإدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأضاف بايدن، أن إعادة المحتجزين في غزة أولوية لدى الولايات المتحدة.
وتابع "نعمل بجد من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأنا أعمل على ذلك ليل نهار".
ولفت إلى أنه ناقش مع جلالة الملك صفقة لتبادل المحتجزين تضمن الهدوء في غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل.
وأشار إلى أن الحياة في غزة أصبحت مأساة، مؤكدا أن العملية العسكرية في رفح لا يمكن أن تبدأ دون تخطيط.
وبين أن الولايات المتحدة تعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

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