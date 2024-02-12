الرئيس الأميركي: نعمل على فتح معبر رفح ونصر على بقائه مفتوحا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمل على فتح معبر رفح، وتصر على بقائه مفتوحا، لإدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأضاف بايدن، أن إعادة المحتجزين في غزة أولوية لدى الولايات المتحدة.
وتابع "نعمل بجد من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأنا أعمل على ذلك ليل نهار".
ولفت إلى أنه ناقش مع جلالة الملك صفقة لتبادل المحتجزين تضمن الهدوء في غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل.
وأشار إلى أن الحياة في غزة أصبحت مأساة، مؤكدا أن العملية العسكرية في رفح لا يمكن أن تبدأ دون تخطيط.
وبين أن الولايات المتحدة تعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.
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