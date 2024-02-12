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مسؤول في الاتحاد الأوروبي: العمل العسكري الإسرائيلي في غزة تجاوز الحد

2/12/2024 11:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حلفاء إسرائيل، وخصوصاً الولايات المتحدة، بوقف تزويدها بالأسلحة في ظل مقتل "عدد كبير جداً من الأشخاص" في غزة.
وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي بأن العمل العسكري الإسرائيلي في غزة "تجاوز الحد"، قال بوريل "حسناً، إذا كنت تعتقد أن عدداً كبيراً جداً من الناس يُقتلون، ربما يجب عليك إرسال أسلحة أقل من أجل منع قتل هذا العدد الكبير من الناس".
وخلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إلى جانب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني انتقد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أيضاً الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة "إجلاء" أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى مدينة رفح في غزة قبل عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة هناك.
وسأل بوريل: "سيتم إجلاؤهم (...) إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟".
وقال بوريل إن أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على دعم الأونروا، وإن 700 مدرسة تخدّم نصف مليون طفل فلسطيني، وتوفر 140 منشأة صحية المساعدة الطبية لـ 7 ملايين شخص سنوياً.

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