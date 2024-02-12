الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها ويشرع بتدمير البنية التحتية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكرت مصادر أمنية لـ "وفا"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات اقتحمت المدينة من شارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيمها.
واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مدخل المدينة عند دوار "الأحمدين".
وقالت، إنه سبق عملية الاقتحام قيام جرافات الاحتلال بعملية حفر وتدمير للأراضي الزراعية في سهل جنين من الجهة الغربية، وأن قوات الاحتلال زجت بتعزيزات عسكرية على كافة أطراف المدينة.
وفي تطور لاحق، دفعت تلك القوات بتعزيزات عسكرية على أطراف مخيم جنين مدعومة بجرافات وسط اندلاع مواجهات عنيفة، بينما شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في جنين ومخيمها، ونشرت وحدات خاصة في منطقة الساحة، وحيي الدمج، والحواشين.
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