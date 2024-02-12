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مصرع طفلين وفقدان ثالث جرّاء السيول في سلطنة عُمان

2/12/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لقي طفلان مصرعهما، ويجري البحث عن طفل ثالث، بعد أن جرفهم سيل في وادي "بني غافر" بولاية "الرستاق" في سلطنة عمان، التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار.
وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان إنها عثرت على الطفلين بعد أن فارقا الحياة، وإنها تواصل البحث عن الطفل الثالث.
وأضافت الهيئة الحكومية أن فرق البحث والإنقاذ في إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة "جنوب الباطنة" نجحت في العديد من المواقع بإنقاذ أفراد احتجزتهم السيول.
في المقابل، قالت الهيئة إنه تم إنقاذ 4 أشخاص إثر احتجاز مركبتهم بمجرى أحد الأودية بولاية "المضيبي".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من سلطنة عمان وادي بني غافر، أطول أودية البلاد، وقد تحوّل لما يشبه النهر الكبير، يخترق مناطق واسعة بين العديد من القرى التي تعد مقصدًا للمتنزهين.
وتوقعت الأرصاد الجوية العمانية، الإثنين، استمرار هطول الأمطار بشكل متفاوت الغزارة ومتفرقة على البلاد.
وقررت وزارة التربية والتعليم استمرار تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في محافظات سلطنة عمان، باستثناء محافظات ظفار ومسندم والوسطى.

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