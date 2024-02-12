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افعلوها بسرعة

2/12/2024 11:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعود انتوني بلينكن من جولته العربية الخامسة للقاء نتنياهو حاملاً ملفين، الأول نتائج اجتماعات باريس والقاهرة والمتعلقة بشروط حماس لإطلاق المحتجزين لديها، والثاني نتائج اجتماع السداسية العربية في الرياض والذي وضع المحددات العربية للعلاقة مع دولة الاحتلال، وكان في مقدمتها وقف الحرب والاعتراف بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، ووقف خطط إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وغيرها، رُفض هذان الملفان جملة وتفصيلاً من قبل نتنياهو، وربما كان هذا الرفض مفهوماً لما عُرف عن نتنياهو من صلف وتعنت وتمسكه بأجنداته الخاصة، لكن الغريب تصريحه إلى وسائل الأعلام بأنه أبلغ وزير الخارجية بموعد اجتياح رفح والذي سيكون على الأغلب في غضون أسبوعين، بعدها مباشر أعلن بأن الجيش يعد العدة لترحيل السكان يبقى السؤال إلى أين ؟
تعلم إسرائيل صعوبة اجتياح مدينة رفح بسبب المعارضة المصرية وتصدع الغطاء الدولي نتيجة لتخوفه من حجم الخسائر البشرية المتوقعة، ورغم ذلك لا يبدو أن إسرائيل في نية التراجع؛ لأن هذا هو الجزء الإستراتيجي الأهم من خطتها والذي حاولت إخفاءه بين ثنايا أهدافها التكتيكية والتي لم تُحقق جزئيها الرئيسين وهما اجتثاث حماس وإطلاق الرهائن، لكن السؤال هل يتم هذا العدوان برفض الولايات المتحد أم بموافقتها أم بخداعها وتوريطها من قبل نتنياهو ؟ الذي أصر على إعلان نية إسرائيل بحضور أنتوني بلينكن بحيث يبدو الأمر وكأن نتنياهو حصل على غض طرف من قبل الولايات المتحدة أو موافقتها الضمنية بحجة أن هناك أربع كتائب لحماس في منطقة رفح يجب القضاء عليها، رغم ذلك وُجه نتنياهو بتصلب أميركي كبير بالنسبة للمدنيين؛ لأن جعبة بايدن لم تعد تحتمل النقد الداخلي والدولي حيالهم، وهذا ما تنبه له نتنياهو إذ أقنع الولايات المتحدة بأنه سيقوم بإنشاء مخيمات مؤقتة ينقل إليها اللاجئين من رفح .
لكن لا يبدو أن بايدن كان واثقاً مما يعلنه نتنياهو بالتالي كان عليه أن يؤمن مخرجاً آخر للمدنيين وربما هذا ما سعى إليه نتنياهو، فكان تصريح بايدن الخطير (بأنه هو من أقنع مصر بفتح معبر رفح بعد أن كانت تريده أن يبقى مغلقاً)، طبعاً أخذت الكثير من القوى السياسية هذا التصريح وبدأت بترويجه على أنه حقيقة مؤكدة وأنه خيانة للشعب الفلسطيني، متناسين أن إسرائيل هي من قصفت الطرق المؤدية إلى المعبر منذ الأيام الأولى وأن مصر طلبت من الولايات المتحدة التدخل لكنها لم تتمكن من إقناع إسرائيل، هذا من الناحية اللوجستية، لكن لندقق بالتصريح الذي قيل مباشرة بعد الإعلان عن موعد العدوان على رفح، والسؤال هل كان القصد هو المساعدات العينية في الاتجاه إلى داخل غزة أم التدفقات البشرية الخارجة من غزة ومن الواضح أن الأخيرة هي المعنية.
لقد دشن بايدن المرحلة الأخيرة من العدوان على غزة وهي أهم مرحلة والتي تقتضي إفراغ غزة من سكانها والتي يعتبر ما عداها هوامش، ونحن الآن في النقطة الأهم التي أراد نتنياهو الوصول إليها، هذه المرحلة تبدأ بالضغط على مصر وتحميلها التبعات الإنسانية لما سيحصل في رفح وستبدأ الأصوات تتعالى متهمة مصر بالتنكر لمعاناة اللاجئين وبأنها فقدت إنسانيتها، وللأسف سنشارك في هذا الكرنفال التصفوي وقد أعمت عيوننا وأغلقت على قلوبنا مواقفنا السياسية التي تنسينا دائماً أهدافنا الإستراتيجية، رغم أن مصر التقطت الإشارة وتعاملت بموجبها وذلك بأن أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود والأهم من ذلك أنها وضعت اتفاقية كامب ديفيد على طاولة المراجعة والتعليق.
لذلك فإن إنقاذ فلسطين والقضية الفلسطينية يبدأ من هنا بإبقاء العنصر الإستراتيجي الذي تعتبره إسرائيل عدوها الأول، إنهم المواطنون الفلسطينيون والذين وضعتهم الإستراتيجية الصهيونية نصب أعينها منذ اليوم الأول، لذلك فتصريح بايدن ليس عن عبث ولا هو هذيان عمري وليس ابن لحظته بل إنه مقصود لغاية قريبة ولهدف إستراتيجي بعيد المدى سيكون له ما بعده، لكن ما يقلق الأميركان هو أن تطول العملية لذلك كانت نصيحتهم الأولى لإسرائيل افعلوها بسرعة ولا تعرضونا لمزيد من الحرج.

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