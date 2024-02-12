ماذا قالوا أو قيل في التعصب والتحامل والفاشية (3-3)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) · المتعصب شخص قابض على بندقيته سواء أكانت مشحونة أم لا. (Franklin P.Johnes)
المتعصب لا يستطيع تغيير عقله ولا تغيير الموضوع. (Winston Churchitl)
· أو هو الشخص المتحمس كثيراً لأمر ما لا يخطر على بالك.
· المتعصب هو الذي يقضي حياته وفمه مفتوح وعقله مغلق.
· أسوأ رذيلة للمتعصب إخلاصه (لما يتعصب له) (1900 -1845).
· المتعصب هو الشخص الذي يقضي حياته وثمه مفتوح وعقله مغلق ((Oscar Wildr.
· أنا متعصب بما فيه الكفاية بالإيمان في تفوق البيض في الجنوب (في الولايات المتحدة) George Deatherage (1893-1965).
· التعصب يتكون من مضاعفة جهدك عندما تنسى هدفك. George satayuna (1863-1952)
· الميل أو النزعة للادعاء بأن الله حليفك في معتقداتك وقيمك... وهو مصدر كل التعصب الديني. Reinhold Niebuhn (1892-1971)
· الفاشية: مفاهيم رجعية زائد عواطف ثورية تؤديان إلى نشوء عقلية فاشية Wilhelm Reich (1897-1957)
· الفاشية فوق هذا كله فعل وعاطفة... إنها اليقظة اللاواعية لغريزتنا العنصرية العميقة. Alfredo Rocco (1875-1935)
· الفاشية، التي لم تخف وصف نفسها بالرجعية... لا تتردد بوصف نفسها بالليبرالية وضد الليبرالية. (Benito Mussolini)
· الفاشية الرأسمالية في حالة تعفن (Nikilai Lenin)
· حكم الفاشية لا يمنع أسوأ اللاعدل، فإذا لم تنحدر أو تنحسر، فإنه لا شيء يستطيع إنقاذ البلاد من الفوضى. (Arthur, Cardinal Hinsley)
· لأن الفاشية مجرد أكذوبة، فإن مصيرها العقم حرفياً وعندما تصبح ماضياً، لا يبقى لها تاريخ ما خلا تاريخها الدموي في القتل. (Ernest Heming way)
· عدائي الخاص والعام للفاشية يبقيني على قيد الحياة (Abraham L. Feinberg)
· الخطوة التالية لحكومة فاشية سحر الأغبياء وكبت الأذكياء وما يمكن وصفه بالشعبوية اليوم (Populism)، بالإثارة العاطفية من جهة، والإرهاب من جهة أخرى. Bertrand Russell (1872-1970)
· وهي التي تكره الذكاء/ الثقافة أشد ما تكره. (Miguel de Unamuno)
· إذا كنا نستيقظ ذات صباح واكتشفنا أن كل واحد منا من العرق نفسه، وكذلك من العقيدة نفسها، واللون نفسه، فإننا مع ذلك سنجد بعض الأسباب الأخرى للتحامل ظهراً. (Schaton George Alkin)
· العقوبة أولاً، وقرار الحكم تالياً. (1638 – 1898 Alexander Pope)
· التحامل هو طريق الأغبياء (Voltaire)
· التحامل هو بديل التفكير عند الكسول.
· التحامل أداة عظيمة التوفير للمشقة، لأنها تمكن المتحامل من تكوين رأي دون عناء البحث والتعمق في الموضوع.
· التحامل غير المبني على العقل، لا يمكن إزالته بالحوار (Samuel Johson 1709-1748 )
· تحامل الجاهل يمكن إزالته بسهولة أكبر من تحامل صاحب المصلحة، فالأول تحامل بصورة عمياء، أما الثاني فتحامل بإرادته ورغبته. (1800-1891 George Bancroft)
· المتحامل يدعي مؤكِداً أن وجهات نظره مبرّرة (George W. Allport )
· الفرق بين التحامل والاقتناع إنك تستطيع تفسير اقتناعك بدون أن تُجن.
· معظم الناس، عندما يفكرون أنهم يفكرون يقومون بإعادة ترتيب تحاملاتهم (Knute Rockne)
· عندما يجيب المتحامل عن أسئلتك يستاء إذا ارتبت فيها.
· الآراء المبينة على التحامل تبقي قائمة بأعلى درجات العنف (Francis Jeffery 1773-1850)
· كل منا سجين خبراته ولا أحد منا يستطيع التخلص من تحاملاته. (Edward R. Marrow)
· لعل السبب الرئيس لأخطاء البشر موجود في التحاملات التي تعلموها إبان الطفولة. Rene Descartes 1596-1650))
· حرية! حرية! حرية! دعونا نحصل على العدل في كل شيء، وبعدها نحصل على الحرية الكافية. Joseph Joubert (1784-1822)
· طالما آمنت أنه للحصول على العدل الحقيقي، يجب أن تتساوى في تحرش القانون بنا. (Paul Krassner)
· السلام بدون العدل ظلم صارخ (William Allen White)
· هذه محكمة القانون أيها الشاب، وليس محكمة العدل (Dliver Wendell Holmes, Jr)
· العدل عندي أن يسمح لي بعمل كل ما أرغب فيه: اللا-عدل أو الظلم هو ما يمنعني من ذلك (1709-1789) Samuel Johuson
· كل واحد من بني البشر مسؤول عن اللاعدل (الظلم) وفي اي مكان في العالم. (Sctt Buchanan)
· إنه لمن الجيد للناس الذين يفكرون بتغيير عقولهم من آن إلى آخر، لإبقائها نظيفة، أما بالنسبة للذين لا يفكرون فإنه من الأفضل على الأقل إعادة ترتيب تحاملاتهم مرة وأخرى. (Luther Burbaulc)
· يحافظ دائماً على الآراء المؤسسة على التعصب بالعنف الأشد (1773-1850) Fracis Jeffrey
· الجدل أقل بعداً من الحقيقة من التعصب (1713-1784) Denis Diderot
· يمكن العثور على السبب الرئيس للأخطاء البشرية بالتحاملات والتعصب التي تكونت في فترة الطفولة. (1596-1650) Rene Descartes
· أنا بريء من جميع أشكال التعصب فأنا أكره الجميع بالتساوي. C)
· عقل المتعصب مثل بؤبؤ العين، فكلما سلطت الضوء عليه تفلّص. (Oliver Wendell)
· التحامل أداة عظيمة في توفيرها للجهد، لأنها تمكنك من تكوين رأي دون الحاجة إلى البحث عن الحقيقة.
· الأفكار المسبقة تصبح تعصباً وتحاملاً إذا لم يمكن الرجوع عنها وإن تعارضت مع موضة جديدة (Gordon w. Allport)
· يمكن الرجوع عن التحاملات المبنية على الجهل بسهولة أكبر من التحاملات المبنية على المصلحة، فالأولى تم تبنيها بصورة عمياء، أما الثانية فتم تبنيها بالرغبة والإرادة. (1800-1891) George Bancroft
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