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ماذا قالوا أو قيل في التعصب والتحامل والفاشية (3-3)

2/12/2024 11:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) · المتعصب شخص قابض على بندقيته سواء أكانت مشحونة أم لا. (Franklin P.Johnes)
المتعصب لا يستطيع تغيير عقله ولا تغيير الموضوع. (Winston Churchitl)
· أو هو الشخص المتحمس كثيراً لأمر ما لا يخطر على بالك.
· المتعصب هو الذي يقضي حياته وفمه مفتوح وعقله مغلق.
· أسوأ رذيلة للمتعصب إخلاصه (لما يتعصب له) (1900 -1845).
· المتعصب هو الشخص الذي يقضي حياته وثمه مفتوح وعقله مغلق ((Oscar Wildr.
· أنا متعصب بما فيه الكفاية بالإيمان في تفوق البيض في الجنوب (في الولايات المتحدة) George Deatherage (1893-1965).
· التعصب يتكون من مضاعفة جهدك عندما تنسى هدفك. George satayuna (1863-1952)
· الميل أو النزعة للادعاء بأن الله حليفك في معتقداتك وقيمك... وهو مصدر كل التعصب الديني. Reinhold Niebuhn (1892-1971)
· الفاشية: مفاهيم رجعية زائد عواطف ثورية تؤديان إلى نشوء عقلية فاشية Wilhelm Reich (1897-1957)
· الفاشية فوق هذا كله فعل وعاطفة... إنها اليقظة اللاواعية لغريزتنا العنصرية العميقة. Alfredo Rocco (1875-1935)
· الفاشية، التي لم تخف وصف نفسها بالرجعية... لا تتردد بوصف نفسها بالليبرالية وضد الليبرالية. (Benito Mussolini)
· الفاشية الرأسمالية في حالة تعفن (Nikilai Lenin)
· حكم الفاشية لا يمنع أسوأ اللاعدل، فإذا لم تنحدر أو تنحسر، فإنه لا شيء يستطيع إنقاذ البلاد من الفوضى. (Arthur, Cardinal Hinsley)
· لأن الفاشية مجرد أكذوبة، فإن مصيرها العقم حرفياً وعندما تصبح ماضياً، لا يبقى لها تاريخ ما خلا تاريخها الدموي في القتل. (Ernest Heming way)
· عدائي الخاص والعام للفاشية يبقيني على قيد الحياة (Abraham L. Feinberg)
· الخطوة التالية لحكومة فاشية سحر الأغبياء وكبت الأذكياء وما يمكن وصفه بالشعبوية اليوم (Populism)، بالإثارة العاطفية من جهة، والإرهاب من جهة أخرى. Bertrand Russell (1872-1970)
· وهي التي تكره الذكاء/ الثقافة أشد ما تكره. (Miguel de Unamuno)
· إذا كنا نستيقظ ذات صباح واكتشفنا أن كل واحد منا من العرق نفسه، وكذلك من العقيدة نفسها، واللون نفسه، فإننا مع ذلك سنجد بعض الأسباب الأخرى للتحامل ظهراً. (Schaton George Alkin)
· العقوبة أولاً، وقرار الحكم تالياً. (1638 – 1898 Alexander Pope)
· التحامل هو طريق الأغبياء (Voltaire)
· التحامل هو بديل التفكير عند الكسول.
· التحامل أداة عظيمة التوفير للمشقة، لأنها تمكن المتحامل من تكوين رأي دون عناء البحث والتعمق في الموضوع.
· التحامل غير المبني على العقل، لا يمكن إزالته بالحوار (Samuel Johson 1709-1748 )
· تحامل الجاهل يمكن إزالته بسهولة أكبر من تحامل صاحب المصلحة، فالأول تحامل بصورة عمياء، أما الثاني فتحامل بإرادته ورغبته. (1800-1891 George Bancroft)
· المتحامل يدعي مؤكِداً أن وجهات نظره مبرّرة (George W. Allport )
· الفرق بين التحامل والاقتناع إنك تستطيع تفسير اقتناعك بدون أن تُجن.
· معظم الناس، عندما يفكرون أنهم يفكرون يقومون بإعادة ترتيب تحاملاتهم (Knute Rockne)
· عندما يجيب المتحامل عن أسئلتك يستاء إذا ارتبت فيها.
· الآراء المبينة على التحامل تبقي قائمة بأعلى درجات العنف (Francis Jeffery 1773-1850)
· كل منا سجين خبراته ولا أحد منا يستطيع التخلص من تحاملاته. (Edward R. Marrow)
· لعل السبب الرئيس لأخطاء البشر موجود في التحاملات التي تعلموها إبان الطفولة. Rene Descartes 1596-1650))
· حرية! حرية! حرية! دعونا نحصل على العدل في كل شيء، وبعدها نحصل على الحرية الكافية. Joseph Joubert (1784-1822)
· طالما آمنت أنه للحصول على العدل الحقيقي، يجب أن تتساوى في تحرش القانون بنا. (Paul Krassner)
· السلام بدون العدل ظلم صارخ (William Allen White)
· هذه محكمة القانون أيها الشاب، وليس محكمة العدل (Dliver Wendell Holmes, Jr)
· العدل عندي أن يسمح لي بعمل كل ما أرغب فيه: اللا-عدل أو الظلم هو ما يمنعني من ذلك (1709-1789) Samuel Johuson
· كل واحد من بني البشر مسؤول عن اللاعدل (الظلم) وفي اي مكان في العالم. (Sctt Buchanan)
· إنه لمن الجيد للناس الذين يفكرون بتغيير عقولهم من آن إلى آخر، لإبقائها نظيفة، أما بالنسبة للذين لا يفكرون فإنه من الأفضل على الأقل إعادة ترتيب تحاملاتهم مرة وأخرى. (Luther Burbaulc)
· يحافظ دائماً على الآراء المؤسسة على التعصب بالعنف الأشد (1773-1850) Fracis Jeffrey
· الجدل أقل بعداً من الحقيقة من التعصب (1713-1784) Denis Diderot
· يمكن العثور على السبب الرئيس للأخطاء البشرية بالتحاملات والتعصب التي تكونت في فترة الطفولة. (1596-1650) Rene Descartes
· أنا بريء من جميع أشكال التعصب فأنا أكره الجميع بالتساوي. C)
· عقل المتعصب مثل بؤبؤ العين، فكلما سلطت الضوء عليه تفلّص. (Oliver Wendell)
· التحامل أداة عظيمة في توفيرها للجهد، لأنها تمكنك من تكوين رأي دون الحاجة إلى البحث عن الحقيقة.
· الأفكار المسبقة تصبح تعصباً وتحاملاً إذا لم يمكن الرجوع عنها وإن تعارضت مع موضة جديدة (Gordon w. Allport)
· يمكن الرجوع عن التحاملات المبنية على الجهل بسهولة أكبر من التحاملات المبنية على المصلحة، فالأولى تم تبنيها بصورة عمياء، أما الثانية فتم تبنيها بالرغبة والإرادة. (1800-1891) George Bancroft

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