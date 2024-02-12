Tuesday, 13 February 2024 09:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عنكبوتية المخدرات (2-1)!

2/12/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قيل منذ القدم، عندما تعرف الداء، فإن الدواء يكون سهلًا جدًا، أو تكون قد قطعت أكثر من 70 إلى 80 بالمائة من رحلة العلاج.. وذلك ينطبق تمامًا على المشكلات أو المعيقات أو الأزمات، التي تمر بها الدول، إذ يتوجب على الجهات المعنية الاعتراف بوجود مشكلة ما، وبالتالي البحث عن حلول للقضاء عليها، أو على الأقل التخفيف من حدة مخاطرها وسلبياتها.
لا توجد، حتى كتابة هذه السطور، دراسات دقيقة حول أرقام المُخدرات، وأعداد متعاطيها ومروجيها وتجارها، وأولئك الذين يخضعون إلى العلاج من الإدمان.. على الرغم مما تبذله القوات المسلحة الأرنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية المعنية، من جهود مضنية، مواصلة الليل بالنهار، من أجل القضاء على شبكات تهريب المخدرات.
يتوجب على الجميع، أكانوا أفرادًا أم مؤسسات، الاعتراف بوجود خطر المخدرات، وتشابكاتها، والتفرعات الناتجة عنها، التي من الجائز أن نطلق عليها ((عنكبوتية)) المخدرات.. وذلك ما سلطت عليه الضوء ورشة عمل نظمها مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع، الذي استضاف خبيرين أمنيين سابقين لتسليط الضوء على عدة قضايا مرتبطة بشكل وثيق مع تلك الآفة.
النقطة الأولى، هي قلة مراكز علاج الإدمان في الأردن، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة إنشاء مراكز علاج أكثر، والموجود منها لا يعتمد على منهجيات علمية وعملية للعلاج، فضلًا عن أن برامج العلاج غير ناجعة على الإطلاق.. وللعلم، فإن أفضل مراكز علاج المدمنين تنجح، وللأسف، بعلاج نحو 15 بالمائة فقط.
النقطة الثانية تتمحور حول محور الرعاية اللاحقة، الأمر الذي يعني ضرورة متابعة المريض (المدمن) بعيد خروجه من مراكز العلاج، على أكثر من مجال.. وللأسف هذا غير مطبق في الأردن 100 %، على الرغم من أهميته في إنجاح عملية العلاج.
متابعة المريض، تتطلب تنظيم زيارات إلى منزل أُسرته، والجلوس مع أفرادها، وتقديم شرح واف لهم حول الطريقة أو الآلية الأفضل والأصح للتعامل مع المريض ((المعافى)) من الإدمان. كما تعني توفير فرصة عمل للشخص، حتى لا يؤثر عليه الفراغ بشكل سلبي، ما يجعله يفكر أو ((يحن)) لإعادة التجربة.. وفي حال لم يكن هناك استطاعة لتوفير تلك الفرصة، يتوجب تأمين مبلغ مالي له، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، أو ما شابه ذلك.
النقطة الثالثة، تركز على محور الانتكاسة، والتي تعني رجوع المريض (المعافى) إلى الإدمان، وهذا بحد ذاته خطر جدا، فرجوع المريض إلى الإدمان، يعني فشل الكثير من البرامج، أو أنها غير ذات جدوى، فضلًا عن أن الشخص نفسه، يصبح أكثر خطورة، وعرضة للأمراض المختلفة.
ما يجب التركيز عليه، من قبل الفرد نفسه أو أسرته أو الجهات المعنية، هو عدم عودة المريض إلى الإدمان، وتسليط الضوء على أسباب الرجوع إلى الإدمان بعيد العلاج.
يقف على رأس تلك الأسباب، الوحدة والعزلة، التي تدفع الشخص لإعادة ((الكرة)) مرة ثانية، ما يتطلب من أفراد أسرته عدم تركه وحيدًا لفترات طويلة، قد تجعله يفكر بأمور لا تحمد عقباها. السبب الثاني يتمثل باختبار الذات، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى برنامج منهجي وعلمي وآلية للتعامل معه، فالمريض ((المعافى)) يريد أن يثبت لنفسه ولمن حوله، بأنه قادر على هزيمة الإدمان، فليجأ إلى التجربة من جديد، وهنا يقع بالخطر من جديد.
أما السبب الثالث، فيتعلق بالذهاب إلى أماكن التعاطي مرة أخرى، إذ يقنع نفسه بأنه يستطيع الذهاب إلى تلك الأماكن، وقادر على عدم خوض التجربة من جديد. ويبقى السبب الرابع، والذي يرتبط بمحيط الشخص (أسرته)، فعلى سبيل المثال؛ المشاكل الأسرية قد تكون سببًا رئيسًا في عودة المريض إلى التعاطي، أو نعته من قبل أحد أفراد الأسرة بصفات من قبيل ((مدمن))، أو ((شمام))، أو ما إلى ذلك.. كل ذلك يجعل من الشخص عرضة للعودة إلى التعاطي.

MENAFN12022024000072011014ID1107843882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث