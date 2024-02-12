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زراعة جرش: بيع الأشتال إلكترونيا للمزارعين يضبط الكميات المطلوبة ويوقف الهدر

2/12/2024 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – فيما تكشف الأرقام عن تراجع بعدد الاشتال المباعة للمزارعين من مشتل فيصل الحكومي في جرش هذا الموسم، بعد اعتماد نظام البيع الالكتروني، ارجعت مديرية زراعة المحافظة، ذلك إلى وقف عمليات الشراء غير المدروس مسبقا من قبل المزراعين والذي كان يتسبب بهدر العديد من الأشتال.
وبين مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة أن البيع الإلكتروني، وفر الوقت والجهد، وضمن البيع للمزارعين بكميات محددة، وخفف من نسبة الهدر في الأشتال.
ووفق أرقام المديرية، فقد بيعت 20 ألف شتلة حتى الآن من مشتل فيصل عبر التطبيق الالكتروني، في وقت، كان المشتل قد باع أكثر من 40 ألف شتلة في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال الخوالدة، إن التحول الإلكتروني من الأنظمة الحديثة لوزارة الزراعة، والذي يتم من خلاله اجراء مختلف العمليات الفنية واللوجستية إلكترونيا، ومن ضمن هذه العمليات بيع الأشتال من مشاتل مديرية زراعة جرش، وتابع: بهذا النظام يتم السيطرة على عدد الأشتال التي يتم بيعها للمزارعين المستحقين لها، ووفق العدد المطلوب، لاسيما وأن المزارعين كانوا يقومون بالسنوات السابقة، بشراء مئات الاشتال وزراعة عدد قليل والتخلص من الباقي وهو ما كان يشكل هدرا غير مبرر.
وأوضح أن هذا النظام يوفر الوقت والجهد خاصة للمزارعين من المحافظات الأخرى ويتيح للزراعة الاحتفاظ بآلاف الأشتال للمواسم المقبلة، وبيعها بأسعار أفضل كونها ستصبح بحجم أكبر وجودة أعلى.
وبين الخوالدة أنهم قاموا بطرح قطعة أرض من مشاتل فيصل الحرجي للاستثمار بمساحة لا تقل عن 33 دونم لمؤسسة تعاونية تعني بتربية النحل للحفاظ على التنوع الزراعي في مشاتل فيصل والإستفادة المادية من قطعة الأرض واستثمارها.
وأنتج المشتل هذا الموسم ما يزيد على 400 ألف شتلة مثمرة وحرجية، النسبة الكبيرة منها، أشتال زيتون والتي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المزارعين على شرائها نظرا لارتفاع أسعار زيت الزيتون خلال السنوات الأخيرة، حسن من الجدوى الاقتصادية لشجرة الزيتون مقارنة بالأنواع الأخرى من الأشتال، بحسب السوالمة.
وقال السوالمة إن عدد الأشتال التي تم إنتاجها لا تقل عن 200 ألف شتلة من الأشجار المثمرة ومنها الزيتون والرمان والتين والفستق الحلبي ويتم بيعها الكترونيا، إضافة إلى بعض الأنواع بأسعار رمزية وقد تم البدء بتوزيع الأشتال الحرجية على المزارعين بعد ان تم إنتاج ما يقارب 200 ألف شتلة.
وأوضح أن عدد المزارعين الذي استفادوا من الاشتال لغاية الآن لا يقل 400 مزارع، وما تزال عمليات البيع مستمرة وتمتد لغاية شهر أيار (نيسان) المقبل، إلا أن بداية العام هي ذروة الطلب على الاشتال، وموسم الزراعات في محافظة جرش، ويقبل المزارعون على شراء أشتال الزيتون بأحسن أصنافه، لاسيما الانواع المخصصة لثمار الرصيع.
وأكد السوالمة أن مديرية الزراعة تلتزم بالبيع للمزارعين فقط، ويتم التأكد من قطع الأراضي والمساحات من خلال أوراق التسجيل الرسمية وفي حال زادت الكميات على 200 شتلة يتم مراجعة وزارة الزراعة والبيع بعد الحصول على موافقة منها. وأضاف أن التحول الإلكتروني ألزم المزارعين بشراء عدد معين من الأشتال وحسب حاجتهم، وحد من قيام أصحاب المشاتل بشراء الأشتال بأسعار رمزية وبيعها بعد مدة معنية بأسعار فلكية للمزارعين واستغلال حاجتهم لها.
وبين السوالمة أن مشاتل فيصل توفر فرص عمل سنوية مؤقتة لا تقل عن 40 فرصة عمل، عدا عن كادر مديرية زراعة جرش الذي يدير المشاتل وتوفر المشاتل ايضا، أشتال زراعية لمختلف الأنواع ويتم تطويرها وتحديثها سنويا.
وأكد نجاح مشروع الزراعة المائية والزراعة الأحيومائية لدعم الاستخدام الفعّال للمياه والذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بقيمة 400 ألف دولار في مشتل فيصل، كأحد أهم المشاريع الزراعية على مستوى الوطن العربي، لاسيما وأن الزراعة الأحيومائية هي إنتاج الأسماك والخضراوات بالاعتماد على مياه برك الأسماك.

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