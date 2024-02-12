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ربيع مبكر يجذب المتنزهين ويعيد النشاط للمواقع السياحية بعجلون

2/12/2024 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - مع الارتفاع النسبي على درجات الحرارة خلال الأيام الماضية في محافظة عجلون، شهدت مواقع التنزه حركة سياحية نشطة، سيما في المناطق الشفا غورية، فيما اغتنم السكان نمو الأعشاب البرية لجمع أنواع منها تصلح للموائد، وبيع بعضها لمن لا تتاح لهم فرصة جمعها.
هذه الأجواء المشجعة على التنزه، رفعت نسبيا من زيارة المواقع السياحية والأثرية ومشروع التلفريك، وأسهمت في تنشيط الحركة في عدد من المشاريع السياحية، كالمطاعم والاستراحات التي تواجه بالعادة حالة من الركود خلال فصل الشتاء.
ويقول الناشط عامر الزغول، إن الكثير من المواقع السياحية في عجلون شهدت مع نهاية الأسبوع قدوم أعداد كبيرة من الزوار والذين انتشروا في مختلف مناطق المحافظة، ما ساهم في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق وأتاح فرصة لأصحاب المشاريع السياحية المؤهلة لاستقبال أعداد لا بأس بها من العائلات.
ويؤكد عيسى الشرع أن العديد من المسارات السياحية شهدت نشاطا لافتا من الزوار والمتنزهين، خصوصا وأن الأجواء كانت دافئة ومشجعة للمسير والتجول وسط الغابات والأراضي الزراعية التي اكتست بالأزهار البرية والثوب الأخضر، الذي أتاح للقادمين جمع أنواع من النباتات البرية الصالحة للطعام.
ويقول سامي أبو سيف إن استقرار الحالة الجوية بعد كميات غير مسبوقة من الأمطار تجاوزت معدلاتها السنوية ما ساهم في نمو المراعي والأعشاب البرية، وأتاح له جمع أنواع عديدة من الأعشاب التي تدخل في إعداد العديد من الوجبات الشعبية، كالخبيزة واللوف والفطر.
ويقول علي الشريدة إنه يحاول جمع نوع محدد من الأعشاب كاللوف وبيعه بسعر يصل إلى دينارين للكيلو ما يساعده في الإنفاق على أسرته، مؤكدا أن أنواعا عديدة من الأعشاب البرية ما تزال تشكل مصدر رزق للأسر خصوصا في سني الخير.
ويؤكد رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، أن المناطق الشفاغورية والجبلية في المحافظة شهدت نهاية الأسبوع، حركة سياحية نشطة من قبل المواطنين للاستمتاع بالأجواء الدافئة والمناظر الطبيعية والربيع وشلالات المياه والينابيع التي تفجرت والأودية التي تفيض بالمياه التي تتزود بها من الينابيع.
وقال إن أعدادا كبيرة من العائلات توافدت إلى مختلف المناطق في المحافظة، بعد أن اكتست بالبساط الأخضر للتنزه ومواصلة جولاتهم للتبقل بحثًا عن الأعشاب الطبية والغذائية التي نبتت بفعل الأمطار وبيعها كمصدر رزق لهم أو استخدامها في سلة الغذاء اليومية.
وقال الناشط عمر فندي إن المناطق السياحية شهدت إقبالا ملحوظا، خصوصا منطقة راجب وشلالاتها وكذلك عرجان ووادي الطواحين وكركمة وسد كفرنجة وسرابيس والصفصافة والزراعة والجبل الأخضر واشتفينا والتلفريك ومحمية عجلون والمناطق الأثرية وقلعة عجلون وموقعي مار الياس وسيدة الجبل، مؤكدا أن ذلك أنعش المشاربع السياحية الصغيرة والمتوسطة كالمطاعم والاستراحات.
وقال المواطن أبو زيد شويات، إن الأمطار الأخيرة تسببت بنمو النباتات البرية المتنوعة التي تجود بها الطبيعة وتشكل مصدر غذاء ورزق للكثير من الأسر في عجلون التي تغتنم مواسم نمو الأعشاب البرية والطبية والصالحة للطعام والتي بدأت تغطي مساحات واسعة.
وأشار إلى أن المناطق الشفاغورية تعتبر من أكثر المواقع التي تشهد إقبالا من زوار المحافظة وسكانها أيضا حيث الطبيعة الجميلة والبساط الأخضر الذي يكسو الجبال والسهول والهضاب المزينة بأزهارها الجميلة.
وتؤكد مديرية سياحة المحافظة أن عجلون على موعد مع موسم ربيعي سياحي مميز هذا العام نظرا لوجود العديد من المقومات الطبيعية البيئية والسياحية والأثرية في المحافظة، إلى جانب التلفريك والتي باتت كلها عوامل جذب سياحي، مؤكدة أن المحافظة ستشهد حركة سياحية غير مسبوقة هذا العام يقدر لها أن تتجاوز مليوني زائر، ما سيساهم في تنشيط القطاع السياحي ومقدمي الخدمات السياحية وخدمة أصحاب المنتجات الغذائية لتسويق منتجاتهم.
يذكر أنه يوجد زهاء 32 منشأة سياحية عاملة ما بين متنزه ومنتجع ومطعم الى جانب عشرات بيوت الضيافة التي تقع على المسارات السياحية.
إلى ذلك، قال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الأمطار التي هطلت على المحافظة وتجاوزت المعدل السنوي بحمد الله ساهمت في زيادة إقبال المواطنين على التبقل، كما شجعتهم الأجواء الدافئة على زيارة المواقع الشفا غورية والجبلية والتي تكثر فيها النباتات والأعشاب البرية نظرا لقيمتها الغذائية، مبينا أنه يتوفر في المحافظة أكثر من 200 نوع من الأعشاب والأزهار البرية التي تستخدم للعلاج أو كمصدر لإعداد الأكلات الشعبية.

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