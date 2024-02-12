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بني عبيد تواجه أوضاعا بيئية متأزمة بآليات متهالكة

2/12/2024 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - فيما ترجع بلدية بني عبيد المستحدثة مؤخرا، أسباب تردي الواقع البيئي في منطقها إلى أن "بلدية إربد زودتها بآليات قديمة تتعطل بشكل يومي بعد عملية الفصل"، أوضحت الأخيرة، على لسان رئيسها الدكتور نبيل الكوفحي "أن لجنة مشكلة من وزارة الإدارة المحلية وعضوية مهندسين من كلتا البلدتين، هم من اعتمدوا تقاسم الآليات بعد علمية الفصل".
وأقر رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد، بسوء الوضع البيئي في مناطق اللواء كافة، مرجعا ذلك إلى قلة عدد الآليات، وتعطلها المستمر، إضافة إلى وجود ما يقارب من 40 عامل وطن بمسميات وظيفية مختلفة.
وقال أبو عبيد لـ"الغد"، إن تهالك الآليات التي تعمل منذ سنوات والحاجة الملحة لاستبدالها بأخرى جديدة وراء تردي الواقع البيئي في اللواء، مشيرا إلى أن هناك آليات تجاوز عمرها العشرين عاما وما تزال في الخدمة، مؤكدا أن البلدية، وبعد التصديق على موازنتها البالغة 11 مليون دينار، ستقوم بطرح عطاء لشراء آليات جديدة.
وأشار إلى أن بلدية إربد، وبعد عملية الفصل، أعطت بني عبيد 11 كابسة نفايات، 4 منها متوقفة بشكل كامل نظرا لقدمها وحاجتها إلى صيانة بشكل يومي، إضافة إلى أن الآليات الأخرى كثيرة الأعطال، الأمر الذي تسبب بتفاقم الوضع البيئي في اللواء.
وأكد أن هذا الوضع المأساوي لا يعفي البلدية من القيام بمسؤوليتها تجاه المواطنين في استدامة النظافة، مشيرا إلى أن طواقم البلدية تعمل بإمكانيتها المتاحة كافة، حيث إن هناك 3 "شفتات" في اليوم تعمل على إزالة النفايات من الشوارع وما بين الأحياء السكنية.
ولفت إلى أن حجم النفايات المقدرة في اللواء يبلغ 250 طنا، فيما طاقة البلدية تستوعب 130 طنا، بينما يبقى الباقي لأيام بين الأحياء لحين تمكن الكوادر من رفعه، بسبب نقص الآليات وعمال الوطن، الأمر الذي يحتاج الى فزعة من قبل البلديات المجاورة لتجاوز أزمة النفايات في اللواء.
وأشار إلى أن استمرار العمل بنظام الثلاثة شفتات سيؤدي الى استنزاف الآليات بسبب الضغط الكبير عليها، وستحتاج إلى صيانة بشكل أكبر، الأمر الذي يتطلب تزويد البلدية بآليات جديدة لتخفيف الضغط على الآليات الجديدة.
وأكد أن البلدية ستقوم، خلال الأيام المقبلة، بتعيين ما يقارب 35 عامل وطن في جميع مناطق بني عبيد نظرا للنقص الكبير في العمالة، داعيا وزارة الإدارة المحلية إلى تسريع إجراءات تعيينهم.
وفي المقابل، أكد الكوفحي أن وضع النظافة في اللواء قبل عملية الفصل كان مقبولا بالرغم من أن الآليات التي كانت تعمل في البلدية هي نفسها التي تعمل الآن، لافتا إلى أن العديد من الآليات في كلتا البلدتين بحاجة الى استبدال نظرا لقدمها وكثرة تعطلها، وأن البلدية لم تشتر أي آلية منذ 8 سنوات.
وأوضح الكوفحي أن بلدية بني عبيد حصلت على 20 % من آليات بلدية إربد، إضافة إلى أن بلدية إربد قامت بإعطاء بني عبيد 12 مركبة (بكب اب)، وعددا من الآليات الثقيلة.
وأشار إلى أن أعطال الآليات أمر يحدث في جميع بلديات الممكلة ومنها بلدية إربد، مشيرا إلى أنه في بلدية إربد تتعطل آليات بشكل يومي، وتقوم البلدية بصيانتها وإرجاعها للخدمة من جديد، مؤكدا أن البلدية قامت بطرح عطاءات جديدة من أجل شراء آليات نظرا للنقص الحاصل بعد عملية الفصل في بني عبيد.
يشار الى أن موازنة بلدية بني عبيد المستحدثة مؤخرا، بلغت 11 مليون دينار و83 ألفا للعام 2024، وبعجز يقدر بحوالي مليون و623 ألف دينار، وتخدم البلدية زهاء 250 ألف نسمة على مساحة 200 كيلومتر، ويبلغ عدد موظفيها 380 موظفا تقدر رواتبهم السنوية بما يقارب 2.5 مليون دينار.
وشكا سكان في مناطق مختلفة في لواء بني عبيد من تراكم النفايات بين الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة لأكثر من أسبوع، ما يهدد بانتشار الأمراض، إضافة إلى الروائح الكريهة وانتشار القوارض والذباب.
وأشاروا إلى أنهم يضطرون إلى التحلص من النفايات المنزلية بإلقائها بجانب الحاويات التي تبقى ممتلئة لأيام، ما حول غالبية المناطق إلى مكاره صحية، لافتين إلى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى للبلدية من أجل إزالة النفايات لكن دون استجابة.
وقال زيدون النابلسي من سكان منطقة الراهبات الوردية، إن النفايات متكدسة بالحاويات منذ أيام دون قيام البلدية بإزالتها، رغم أن الحي الذي يسكنه يعد من أرقى الأحياء في إربد، لكن الوضع البيئي سيئ للغاية.
وقال علي العمري، إن منطقة ايدون التابعة لبلدية بني عبيد، تشهد تكدسا للنفايات، وهذه الظاهرة بدأت تظهر بعد قرار فصلها عن بلدية إربد، مشيرا إلى أن الكثير من الحاويات يتم حرقها ليلا من قبل المواطنين من أجل التخلص من الروائح الكريهة، داعيا الى تكثيف الجهود من قبل البلدية للتعامل مع الواقع البيئي السيئ.
وأوضح أن هناك نقصا في عدد الحاويات في المنطقة، مما يضطر المواطنين إلى رمي النفايات بشكل عشوائي بجانب الحاوية، إضافة الى وجود نقص في عمال الوطن.

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