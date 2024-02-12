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ضربة موجعة جديدة للفيحاء

2/12/2024 11:21:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الفيحاء ضربة موجعة قبل أيام من استضافة النصر، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وكشفت التقارير الطبية، التي خضع لها لاعب الفريق يوسف حقوي، عن تعرضه لقطع في وتر عضلة الفخذ الأمامية، يحتاج على إثرها لمدة علاج وتأهيل تتراوح بين 4 و6 أسابيع.
يذكر أن حقوي يعتبر أحد أبناء النصر، حيث تدرج في فئاته السنية، قبل أن تقوم إدارة العالمي بإعارته إلى الفيحاء في سبتمبر الماضي.

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