ضربة موجعة جديدة للفيحاء

(MENAFN
- Al Watan) تلقى الفيحاء ضربة موجعة قبل أيام من استضافة النصر، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وكشفت التقارير الطبية، التي خضع لها لاعب الفريق يوسف حقوي، عن تعرضه لقطع في وتر عضلة الفخذ الأمامية، يحتاج على إثرها لمدة علاج وتأهيل تتراوح بين 4 و6 أسابيع.
يذكر أن حقوي يعتبر أحد أبناء النصر، حيث تدرج في فئاته السنية، قبل أن تقوم إدارة العالمي بإعارته إلى الفيحاء في سبتمبر الماضي.
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