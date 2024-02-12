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أصغر شيف تساعد والدها لكسب لقمة العيش

2/12/2024 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تعاني الكثير من الأسر المنتجة في محافظة الدرب لعدم وجود دعم ومواقع دائمة، ابتكر المواطن، محمد عويدي الحدري، طريقة مبتكرة الأولى من نوعها على مستوى منطقة جازان، مخصصًا مكشات في جزء من منزله لتقديم الوجبات الشعبية التي يعدونها داخل مطبخهم، وتشاركه ابنته رغد، أصغر شيف في إعداد وتقديم الطلبات. ((الوطن)) في جولة ميدانية إلى موقع الأسرة المنتجة من داخل منزلهم في حي المديري التقت بصاحب الفكرة، وبالطفلة رغد، والتي برغم صغر سنها إلا أنها تستقبل ضيوف والدها بابتسامة وعفوية، وتحكي كيف تقوم بالطبخ مع والدها وتساعده في إعداد وجبة الحاشي، فهي ملهمة لكثير من الأطفال في سنها، وداعمة لمشروع عائلتها كأسرة منتجة ناجحة
متميزة برؤية وأفكار غير مسبوقة.
أصغر شيف
أكد الحدري أن جميع العائلة البنات والأولاد يساعدون في إعداد الوجبات المتنوعة، من مغشات، ومكاشن، السمك، والجريش، والإيدامات المتنوعة، وغيرها، ولكن تظل ابنتي رغد الأقرب، فهي أصغر شيف على مستوى المحافظة وتساعدني إذا كان في المكشات الزملاء والأصدقاء، ونقوم بإعداد وجبة حاشي تقطع البصل والطماطم، وتحضر السفرة، فهي مرافقتي على طول وصرت أعتمد عليها كثير.
فكرة مبتكرة
وأوضح: ((العمل الذي نعده فهو شغل منزلي خالص 100 %، وبدون تدخل أي عمالة فقط أنا وعائلتي، نقوم بإعداده فنحن أسر منتجة بجهودنا الذاتية، ولم نتلق دعمًا من أي جهة، بل عمل فردي، والذي يتواصل معي مثلا عائلات أو أفراد من أجل التجربة في المكشات أوفر لهم جميع المتطلبات وحسب ما يطلبونه وما تم الاتفاق عليه)). وأشار إلى أن ((الداعم الأول لهذه الفكرة هي أسرتي وأصدقائي، من تشجيع ومؤازرة، ولا أنسى دعمكم أنتم الوطن.. فأنتم دائمًا وأبدًا مع تشجيع ودعم الأسر المنتجة، وشباب وشابات محافظة الدرب وغيرها من المناطق)).

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