أصغر شيف تساعد والدها لكسب لقمة العيش

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي تعاني الكثير من الأسر المنتجة في محافظة الدرب لعدم وجود دعم ومواقع دائمة، ابتكر المواطن، محمد عويدي الحدري، طريقة مبتكرة الأولى من نوعها على مستوى منطقة جازان، مخصصًا مكشات في جزء من منزله لتقديم الوجبات الشعبية التي يعدونها داخل مطبخهم، وتشاركه ابنته رغد، أصغر شيف في إعداد وتقديم الطلبات. ((الوطن)) في جولة ميدانية إلى موقع الأسرة المنتجة من داخل منزلهم في حي المديري التقت بصاحب الفكرة، وبالطفلة رغد، والتي برغم صغر سنها إلا أنها تستقبل ضيوف والدها بابتسامة وعفوية، وتحكي كيف تقوم بالطبخ مع والدها وتساعده في إعداد وجبة الحاشي، فهي ملهمة لكثير من الأطفال في سنها، وداعمة لمشروع عائلتها كأسرة منتجة ناجحة
متميزة برؤية وأفكار غير مسبوقة.
أصغر شيف
أكد الحدري أن جميع العائلة البنات والأولاد يساعدون في إعداد الوجبات المتنوعة، من مغشات، ومكاشن، السمك، والجريش، والإيدامات المتنوعة، وغيرها، ولكن تظل ابنتي رغد الأقرب، فهي أصغر شيف على مستوى المحافظة وتساعدني إذا كان في المكشات الزملاء والأصدقاء، ونقوم بإعداد وجبة حاشي تقطع البصل والطماطم، وتحضر السفرة، فهي مرافقتي على طول وصرت أعتمد عليها كثير.
فكرة مبتكرة
وأوضح: ((العمل الذي نعده فهو شغل منزلي خالص 100 %، وبدون تدخل أي عمالة فقط أنا وعائلتي، نقوم بإعداده فنحن أسر منتجة بجهودنا الذاتية، ولم نتلق دعمًا من أي جهة، بل عمل فردي، والذي يتواصل معي مثلا عائلات أو أفراد من أجل التجربة في المكشات أوفر لهم جميع المتطلبات وحسب ما يطلبونه وما تم الاتفاق عليه)). وأشار إلى أن ((الداعم الأول لهذه الفكرة هي أسرتي وأصدقائي، من تشجيع ومؤازرة، ولا أنسى دعمكم أنتم الوطن.. فأنتم دائمًا وأبدًا مع تشجيع ودعم الأسر المنتجة، وشباب وشابات محافظة الدرب وغيرها من المناطق)).
MENAFN12022024000089011017ID1107843863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.