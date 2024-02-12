2.5 تريليون ريال مديونيات القطاع الخاص للبنوك

زادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال عام بنسبة 10% وبزيادة بلغت 229.2 مليارا حيث ارتفعت مطلوبات المصارف من 2.2 تريليون ريال في ديسمبر 2022 إلى 2.5 تريليون ريال في ديسمبر 2023.

وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص تجاوزت تريليوني ريال منذ 2021 لتستمر في الزيادة حتى وصلت خلال عامين إلى نحو 2.5 تريليون ريال وكانت قيمة مطالبات المصارف من القطاع الخاص لا تتجاوز تريليون ريال في 2012 لتتضاعف خلال 10 سنوات بزيادة سريعة مدفوعة بتوسع المشاريع وبالتسهيلات التي قدمتها البنوك لمؤسسات القطاع الخاص.

أعلى أنواع القروض

وسجلت قروض وسلف وسحوبات على المكشوف، التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع مطالبات البنوك للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 9.6% مرتفعة من 2.2 تريليون ريال إلى 2.4 تريليون ريال، في حين ارتفعت الكمبيالات المخصومة بنسبة 20.2% مرتفعة من 15.2 مليار ريال إلى 18.7 مليار ريال ليصل مجموع الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص نحو 2.4 تريليون ريال مرتفعا من 2.2 تريليون ريال وبزيادة سنوية بلغت 9.7%.

كما ارتفعت مطالبات البنوك للقطاع الخاص في القروض المخصصة للاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بنسبة 19.6% مرتفعة من 68.3 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال.

مطلوبات المصــــارف من القطــــاع الخـــاص ((بالمليون ريال)):

قروض وسلف وسحوبات على المكشوف= 9.6%

ديسمبر 2022= 2.205.600

ديسمبر 2023= 2.418.230

كمبيالات مخصومة= 20.2%

ديسمبر 2022= 15.610

ديسمبر 2023= 18.765

المجموع= 9.7%

ديسمبر 2022= 2.221.209

ديسمبر 2023= 2.436.995

استثمارات في أوراق مالية خاصة= 19.6%

ديسمبر 2022= 68.371

ديسمبر 2023= 81.791

إجمالي المطلوبات= ديسمبر 2022= +229.205= 10%

ديسمبر 2022= 2.289.581

ديسمبر 2023= 2.518.786