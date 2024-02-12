2.5 تريليون ريال مديونيات القطاع الخاص للبنوك
التاريخ
2/12/2024 11:19:09 PM
| زادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال عام بنسبة 10% وبزيادة بلغت 229.2 مليارا حيث ارتفعت مطلوبات المصارف من 2.2 تريليون ريال في ديسمبر 2022 إلى 2.5 تريليون ريال في ديسمبر 2023.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص تجاوزت تريليوني ريال منذ 2021 لتستمر في الزيادة حتى وصلت خلال عامين إلى نحو 2.5 تريليون ريال وكانت قيمة مطالبات المصارف من القطاع الخاص لا تتجاوز تريليون ريال في 2012 لتتضاعف خلال 10 سنوات بزيادة سريعة مدفوعة بتوسع المشاريع وبالتسهيلات التي قدمتها البنوك لمؤسسات القطاع الخاص.
أعلى أنواع القروض
وسجلت قروض وسلف وسحوبات على المكشوف، التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع مطالبات البنوك للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 9.6% مرتفعة من 2.2 تريليون ريال إلى 2.4 تريليون ريال، في حين ارتفعت الكمبيالات المخصومة بنسبة 20.2% مرتفعة من 15.2 مليار ريال إلى 18.7 مليار ريال ليصل مجموع الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص نحو 2.4 تريليون ريال مرتفعا من 2.2 تريليون ريال وبزيادة سنوية بلغت 9.7%.
كما ارتفعت مطالبات البنوك للقطاع الخاص في القروض المخصصة للاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بنسبة 19.6% مرتفعة من 68.3 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال.
مطلوبات المصــــارف من القطــــاع الخـــاص ((بالمليون ريال)):
قروض وسلف وسحوبات على المكشوف= 9.6%
ديسمبر 2022= 2.205.600
ديسمبر 2023= 2.418.230
كمبيالات مخصومة= 20.2%
ديسمبر 2022= 15.610
ديسمبر 2023= 18.765
المجموع= 9.7%
ديسمبر 2022= 2.221.209
ديسمبر 2023= 2.436.995
استثمارات في أوراق مالية خاصة= 19.6%
ديسمبر 2022= 68.371
ديسمبر 2023= 81.791
إجمالي المطلوبات= ديسمبر 2022= +229.205= 10%
ديسمبر 2022= 2.289.581
ديسمبر 2023= 2.518.786
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