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قراءة في تحولات المصطلحات بين الديني والفلسفي

2/12/2024 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) درج بعض علماء الاجتماع الديني والثقافي والأنثروبولوجي والمؤرخون الاجتماعيون والباحثون على إطلاق مصطلح ( Religion) ((دين)) على كل ما له علاقة بالأديان والمعتقدات والروحانيات والفلسفات، يدخل في ذلك الديانات السماوية، والفلسفات الهندية، والصينة، واليونانية، واليابانية، والفلسفات التقليدية الأفريقية، والفلسفات القديمة والحركات الفلسفية الجديدة، الأ أن ذلك لم يلق إجماعًا أو استحسانًا على النطاق الديني
فالدين والفلسفة منفصلان عن بعض لأن مصدرهما مختلف فالدين مصدره الوحي والفلسفة مصدرها العقل.
فكلمة دين مثلا في اللغة العربية يقابلها في اللغات الأوروبية كلمة religion، ولكن هذه الترجمة مع ذلك تظل قاصرة ولا تفي بمعنى الدين والديني في سياق اللغة العربية والثقافة الإسلامية على وجه الدقة.
وقد تطرق كتاب جوانب من الدراسات الحديثة لهذه المسألة بشيء من التوسع كما ناقشها كتاب آراء في العلمانية والدين والديمقراطية.
ويجدر بنا ألا ننسى هنا أن المفاهيم هي بشكل أو بآخر نتاج الفضاء الثقافي والوعاء اللغوي وأنماط الحياة التي انصهرت ضمنها، وقد سبق لابن تيمية أن انتبه إلى هذه الإشكالية منذ وقت مبكر، وذلك في معرض رده على ادعاء الغزالي أن علم المنطق اليوناني آلة كونية ومحايدة تعصم الذهن من الخطأ بحسب تعبيره، مبينًا مقابل ذلك أن المنطق اليوناني وعلى نحو ما قعد أصوله أرسطو في علم القياس ليس إلا استخراجًا غير واعٍ من نظام الثقافة وبنية اللغة اليونانيين، بما يجعل من التعسف إضفاء طابع الكونية والحيادية على هذا العلم، على نحو ما ادعى الغزالي.
أما كلمة Religion المستخدمة في جل اللغات الأوروبية تقريبًا فتعود إلى أصول رومانية وثنية، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى الاستخدام المسيحي، ومنها إلى بقية اللغات القومية الأوروبية.
فقد كان الرومان يطلقون على ممارسة طقوسهم وشعائرهم الوثنية Religio. وحينما قام سان جيروم بترجمة الإنجيل إلى اللاتينية في أواخر القرن الرابع الميلادي، نقل مع هذه الترجمة كلمة Religion على نحو ما استقر عليه المعنى الأصلي في البيئة الرومانية التي تشيع بها.
وهكذا أصبح المصطلح يحيل على الصلوات والأدعية وما يرتبط بها من طقوس وشعائر مسيحية تمارس في الكنائس وتشرف عليها طبقة القساوسة والرهبان وذلك على منوال الطقوس والشعائر التي كانت تمارس في المعابد الوثنية الرومانية وتتصدرها طبقة الكهنة. وبهذا المعنى فإن مفهوم Religion وعلى نحو ما هو مستخدم في السياق المسيحي الكنسي، لم يخرج عن الخطوط العامة للتصور الوثني الروماني، بل يمكن أن يقال إنه مفهوم روماني مسيحي.
أما إذا انتقلنا إلى السياق العربي الإسلامي، فإن كلمة ديني تتجاوز الجانب الحصري للصلوات والأدعية الممارسة في المحل الديني لتطال مجالات تعبير وسلوك أوسع مدى.
وبالرغم من أن مفهوم الديني شديد الصلة بالغيب فإنه لا يتطابق ضرورة مع الروحاني والغيبي على نحو ما توحي بذلك التسمية الأجنبية، فالديني ضمن السياق القرآني وعلى نحو ما هو مستخدم في الخطاب الفقهي عمومًا يرتبط بمختلف مواقع الحياة، أي هو شرعة ومنهج بالتعريف القرآني. كما أن مفهوم العبادة في التصور الإسلامي العام لا ينحصر في أداء الشعائر الدينية ضمن حيز ديني مخصوص بقدر ما هو سلوك انبث في مختلف مواقع الحياة، ومن ثم لا تنفصل حركة العبادة في المسجد عن حقل الاقتصاد، وعالم السياسة والعلاقات العامة، ولعله لهذا السبب تحديدًا يجاور المسجد المدرسة والسوق في سياق التجربة التاريخية الإسلامية، وذلك بالنظر إلى ما ترسخ في وعي المسلمين منذ وقت مبكر، وعلى اختلاف أجيالهم من وجود صلة وثيقة بين الدين ومختلف شعاب الحياة المتنوعة.
ومن ثم لا يوجد مجال دنيوي خالص ومباين للحقل الديني وذلك بحكم انفتاح الحقيقة الدينية على الحياة الفسيحة في مختلف تعبيراتها ومستوياتها. وبما أن الديني لا يتحدد في موقع حصري محدد فمؤسسة المسجد الموصوفة في القرآن الكريم ببيت الله، ليس موضعًا لتجسد المقدس، أو أن ما سواها يدخل تحت طائلة المدنس، بل إن الأرض على امتداها الفسيح هي مسجد ممتد.
فالإسلام لا يقيم مقابلة أو مفاصلة بين الديني المتطابق مع الروحي، وبين الزمني والدنيوي والنسبي، لأن كل ما هو ديني في فلسفة الإسلام يحمل في كينونته الذاتية، وكل ما هو زمني ودنيوي لا ينفصل عن مرتكزاته الروحية.
ولعله لهذا السبب تحديدًا اقترن الإسلام في وعي المسيحية الوسيطة وما زال، بالدين المادي الذي يدفع أتباعه إلى الإقبال على متع الحياة الدنيا دون حد أو ضبط، بما يتناقض مع هوية الدين القائم على الورع والزهد. كما أن الكنيسة البابوية، وفي معرض صراعها مع آباء البروتستانت المنادين وقتها بالتخلي عما رأته زهدًا مصطنعًا فرضته البابوية بعيدًا عن تعاليم المسيح من مثل منع زواج القساوسة ورجال الدين في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، لم تتردد في دمغ أتباع هذه النحلة الناشزة بالمحمديين.
إن ما يسمى بالعلماني في الأدبيات الغربية ليس إلا مكونًا أصيلًا في كينونة الديني ذاته في تصورات الإسلام، وكل ما هو زمني وتاريخي لا يكتسب وجوده الأصيل إلا من خلال أعماقه الروحية المتجاوزة. فالأمر هنا لا يتعلق بضرب من التأليف أو التركيب الجدلي بين الديني والعلماني بقدر ما يتعلق بانصهار اندماجي لا ينفك فيهما الواحد عن الآخر.
ولعل أهم من عبر عن هذه العلاقة الدكتور محمد إقبال الذي شدد على أن الديني لا يمكنه إثبات حضوره في هذا العالم إلا من خلال تجلياته المادية النسبية، كما أن كل ما هو دنيوي وزمني لا يكتسب قيمته إلا من خلال أعماقه الأخلاقية والروحية. ويضيف إقبال إن المادي والزمني ليس إلا درجة في مسار الروحي وحركيته الدائمة، وبهذا المعنى لا يوجد فصام أو مفاصلة بين المادي والمثالي، وبين الروحي والزمني، لأن كل ما هو مادي ودنيوي، هو في جوهره وكينونته روحي ورباني.
وإذا نحن نظرنا إلى الإسلام من زاوية التعريف الغربي الراجع بدوره إلى المختزنات المسيحية، فسنجد تلك المختزنات المسيحية دين علماني، ما دام كل ما تعده المسيحية دنيويًا وزمنيًا وعلمانيًا ينصهر في تركيبه الديني وبنيانه الداخلي نفسه.
هذا فضلًا عن روح الإسلام العامة القائمة على إثبات الحضور الفاعل في هذا العالم وبأدوات هذا العالم أيضًا عوضًا عن الركون إلى نزعة زهدية تحتقر كل ما هو مادي ودنيوي. ولعل هذا ما حدا ببعض المفكرين الغربيين أمثال فولتير ومارسيا ألياد ونيتشه إلى اعتبار الإسلام أنموذجًا مكثفًا للدين الطبيعي المناقض للزهدية المسيحية.
ولكن يتوجب التحفظ الشديد هنا في استعمال مصطلح علماني، وذلك بالنظر إلى الجذور المسيحية المختزنة في أصل الكلمة، فضلًا عما علق بها فيما بعد من تأثيرات مادية طبعتها بها قوى العلمنة التي سيطرت على المسرح الثقافي الغربي خلال القرنين الأخيرين على الأقل، إلى الحد الذي ما عاد من الممكن فصل دلالة العلماني عن الأبعاد المادية والإلحادية التي ألصقتها بها أطروحات العلمنة.
أما إذا نظرنا إلى الإسلام من الزاوية الأخرى كدين من كونه رسالة إنسانية ودينًا عالميًا لكل الناس من جهة ارتباطه الوثيق بفكرة الألوهية ومعنى الآخرة والحياة الغيبية، بما يجعل الأبعاد الطبيعية والدنيوية شديدة الارتباط بالأعماق الغيبية والروحية.
إن إضافة الإسلام الكبرى تتمثل في تغيير معنى الديني أصلًا من خلال وصله بالدنيوي، وتغيير معنى الدنيوي عبر وصله بالروحي والديني، بما يجعل الواحد منهما وثيق الصلة بالآخر. ولعل التقارب الاشتقاقي لكلمتي دين ودنيا في اللغة العربية، فضلًا عن اقترانهما الوثيق في سياق الخطاب القرآني يبرز هذا الوثاق الشديد بينهما.

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