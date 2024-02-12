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عام تلو عام تزهو يا وطن

2/12/2024 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) الاحتفال بذكرى تأسيس الوطن، رمز الإباء ونبراس العزة. من شرق المملكة العربية السعودية إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها هو ترجمة لتكاتف أبنائه مع قادته، جيلا بعد جيل.
تتلاحم مشاعر الاعتزاز ويتجدد الولاء بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية ويتضاعف التطلع نحو مستقبل مشرق وغد واعد، مرتكزين على الوحدة الوطنية ومجسدين قوة التلاحم حيث إن هذا اليوم بلا شك يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي. فهي ذكرى تفوق الحدود وتحمل عبق الماضي والصعود نحو المستقبل.
نمو اقتصادي متضاعف وسط تطورات سريعة إكمالا لمسيرة المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه- نحو مسيرة بناء وتطوير لمستقبل مشرق بإذن الله..
تعجز لغة الأرقام عن رصد التطورات الصغيرة والكبيرة السريعة التي تشهدها المملكة، والتي تقدمت وتميزت كثيرًا على غيرها وحققت بذلك تميزًا عالميًا ببعض المجالات.
بحمد الله المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي يشار لها بالبنان، تميزت بإنجازات في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة بحيث حققت لها الريادة وصنعت من الحلم حقيقة يعيشها كل مواطن بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله- متمثلة بقرارات حكيمة وتوجيهات سديدة تمنحنا التميز والريادة في كل مجال مما سينعكس إيجابًا على الوطن والمواطن، ومنحت كل مواطن حقه بالعدل والإنصاف بعيدًا عن الفساد المبطن.
عام تلو عام تزهو يا وطن وتزدهر، إن هذا اليوم يعتبر بالنسبة لنا يوم الفخر والاعتزاز ورمز القوة، فهنيئًا لنا بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

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