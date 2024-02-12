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مدرستي تتصدى للتقلبات بانتظام العملية التعليمية

2/12/2024 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما تسببت الأمطار المتفرقة التي شهدتها بعض المناطق في تعليق الدراسة، أسهمت جاهزية منصة ((مدرستي)) الإلكترونية في انتظام العملية التعليمية دون توقف في كل مدارس التعليم العام، ولم يعد للأمطار الغزيرة، أو التقلبات الجوية المختلفة، أو أعمال الصيانة داخل المدارس، أن تكون سببًا في توقف الدراسة بالمدارس.
رسالة بريدية
فور إعلان الإدارة التعليمية قرار تعليق الدراسة ((الحضورية)) لأي سبب، يتم تحويل الدراسة إلى ((عن بُعد))، ويتولى معلمو ومعلمات المقررات إجراء خطوة سهلة وسريعة، تتمثل في تحويل الدروس بمنصة ((مدرستي)) من درس افتراضي غير متزامن (تعلم ذاتي) إلى ((درس افتراضي متزامن))، يستلزم حضور الطالب والمعلم، ويتم إشعار الطلاب برسالة بريدية تحتوي على رابط ومعلومات الدرس الافتراضي.
التعلم الذاتي
بدورهم، أكد تربويون وتربويات لـ((الوطن)) ضرورة الاستفادة القصوى من كل خدمات المنصة على مدى العام الدراسي، التي من بينها توافر كل الكتب والمقررات الدراسية، ومسارات تعليمية وتفاعلية متنوعة، وعدد كبير من ((بنوك الأسئلة))، ومحتويات ومصادر تعليمية متنوعة، موضحين أن تقديم دروس افتراضية ((متزامنة)) في المنصة بات ميزة إيجابية لتعويد الطالب على التعلم الذاتي، وهو الطموح الذي يجب أن يصل إليه الطالب عبر السعي والبحث عن المعلومات.
أكثر سهولة
أضافوا أن إعلان قرار تعليق الدراسة الحضورية، وتحويلها إلى عن بُعد، بات قرارًا أكثر سهولة لتحقيق السلامة للطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس في مختلف الظروف، وذلك بفضل جاهزية ((مدرستي)) على مدى العام الدراسي، حتى باتت المنصة الحل الأكثر سهولة وسرعة في التنفيذ والتطبيق والاستخدام، لما تتمتع به كمنصة تعليمية ذات جودة عالية، وتنوع في مصادر التعلم، وكعنصر تشويق لجذب الطلاب إلى نموذج تعليمي جديد ومتطور. كما تمثل المنصة استفادة عالية من التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم، ومتابعة الأداء التعليمي، وتوفير تقييم ذاتي، وسهولة في تقديم الواجبات والاختبارات، وتخريج طلاب وطالبات أكثر إبداعًا ومهارات واكتشافًا وتفكيرًا وإنجازًا، وأكثر جودة في التعليم، بالإضافة إلى المزايا العديدة الأخرى التي توفرها المنصة لطلاب وطالبات التربية الخاصة.
رفحاء الأعلى
وسجّلت محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية أعلى معدل كميات هطول الأمطار بـ30.9 ملم في مطار رفحاء، و28.7 في محافظة رفحاء، وذلك ضمن 8 مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة) شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار وفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، وما رصدته 104 محطات رصد هيدرولوجي ومناخي.

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