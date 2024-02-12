مدرستي تتصدى للتقلبات بانتظام العملية التعليمية

(MENAFN
- Al Watan) بينما تسببت الأمطار المتفرقة التي شهدتها بعض المناطق في تعليق الدراسة، أسهمت جاهزية منصة ((مدرستي)) الإلكترونية في انتظام العملية التعليمية دون توقف في كل مدارس التعليم العام، ولم يعد للأمطار الغزيرة، أو التقلبات الجوية المختلفة، أو أعمال الصيانة داخل المدارس، أن تكون سببًا في توقف الدراسة بالمدارس.
رسالة بريدية
فور إعلان الإدارة التعليمية قرار تعليق الدراسة ((الحضورية)) لأي سبب، يتم تحويل الدراسة إلى ((عن بُعد))، ويتولى معلمو ومعلمات المقررات إجراء خطوة سهلة وسريعة، تتمثل في تحويل الدروس بمنصة ((مدرستي)) من درس افتراضي غير متزامن (تعلم ذاتي) إلى ((درس افتراضي متزامن))، يستلزم حضور الطالب والمعلم، ويتم إشعار الطلاب برسالة بريدية تحتوي على رابط ومعلومات الدرس الافتراضي.
التعلم الذاتي
بدورهم، أكد تربويون وتربويات لـ((الوطن)) ضرورة الاستفادة القصوى من كل خدمات المنصة على مدى العام الدراسي، التي من بينها توافر كل الكتب والمقررات الدراسية، ومسارات تعليمية وتفاعلية متنوعة، وعدد كبير من ((بنوك الأسئلة))، ومحتويات ومصادر تعليمية متنوعة، موضحين أن تقديم دروس افتراضية ((متزامنة)) في المنصة بات ميزة إيجابية لتعويد الطالب على التعلم الذاتي، وهو الطموح الذي يجب أن يصل إليه الطالب عبر السعي والبحث عن المعلومات.
أكثر سهولة
أضافوا أن إعلان قرار تعليق الدراسة الحضورية، وتحويلها إلى عن بُعد، بات قرارًا أكثر سهولة لتحقيق السلامة للطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس في مختلف الظروف، وذلك بفضل جاهزية ((مدرستي)) على مدى العام الدراسي، حتى باتت المنصة الحل الأكثر سهولة وسرعة في التنفيذ والتطبيق والاستخدام، لما تتمتع به كمنصة تعليمية ذات جودة عالية، وتنوع في مصادر التعلم، وكعنصر تشويق لجذب الطلاب إلى نموذج تعليمي جديد ومتطور. كما تمثل المنصة استفادة عالية من التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم، ومتابعة الأداء التعليمي، وتوفير تقييم ذاتي، وسهولة في تقديم الواجبات والاختبارات، وتخريج طلاب وطالبات أكثر إبداعًا ومهارات واكتشافًا وتفكيرًا وإنجازًا، وأكثر جودة في التعليم، بالإضافة إلى المزايا العديدة الأخرى التي توفرها المنصة لطلاب وطالبات التربية الخاصة.
رفحاء الأعلى
وسجّلت محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية أعلى معدل كميات هطول الأمطار بـ30.9 ملم في مطار رفحاء، و28.7 في محافظة رفحاء، وذلك ضمن 8 مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة) شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار وفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، وما رصدته 104 محطات رصد هيدرولوجي ومناخي.
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