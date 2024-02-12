ارتفاع أسعار تأمين المركبات الغير كويتية عبر الحدود البرية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الشركة الأهلية للتأمين بدولة الكويت عن أسعار التأمين لجميع المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت ويتضمن التأمين الأجباري للمركبات لمدة أسبوع، أسبوعين، شهر، 3 أشهر ،6 أشهر، وسنة. وتختلف التسعيرة حسب حجم المركبة وعدد الركاب كما هو مدون بملكية السيارة.
وتساءل عابرون لمنفذ النويصيب عن الفرق بين التأمين الاختياري سابقاً والتأمين الإجباري، وما هي الامتيازات التي سوف تضاف للسيارة المؤمنة أو عدد الأفراد المتواجدين بالسيارة، كما تساءلوا عن الأسباب التي دعت الشركة لرفع الأسعار، وهل توجد خدمة التأمين ((أونلاين)) للمركبات غير الكويتية، مطالبين بعمل حلول إلكترونية لتخفيف الازدحام المروري البري بين السعودية والكويت. وتشهد المنافذ الكويتية مع السعودية ((النويصيب والسالمي)) ازدحاما في أيام الإجازة الأسبوعية وأيام الإجازات الموسمية.
أسعار سيارات الوانيت
- الركاب 2 التأمين لمدة أسبوع 410 ريال
- الركاب 3 التأمين لمدة أسبوع 425 ريال
- الركاب 4 التأمين لمدة أسبوع 440 ريال
- الركاب 5 التامين لمدة أسبوع 455 ريال
- الركاب 6 التأمين لمدة أسبوع 470ريال
أسعار سيارات الخصوصي
- الركاب 4 التأمين لمدة أسبوع 220 ريال
- الركاب 5 التأمين لمدة أسبوع 235 ريال
- الركاب 6 التأمين لمدة أسبوع 350 ريال
- الركاب 7 التامين لمدة أسبوع 265 ريال
- الركاب 8 التأمين لمدة أسبوع 280ريال
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