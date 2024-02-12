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ارتفاع أسعار تأمين المركبات الغير كويتية عبر الحدود البرية

2/12/2024 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة الأهلية للتأمين بدولة الكويت عن أسعار التأمين لجميع المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت ويتضمن التأمين الأجباري للمركبات لمدة أسبوع، أسبوعين، شهر، 3 أشهر ،6 أشهر، وسنة. وتختلف التسعيرة حسب حجم المركبة وعدد الركاب كما هو مدون بملكية السيارة.
وتساءل عابرون لمنفذ النويصيب عن الفرق بين التأمين الاختياري سابقاً والتأمين الإجباري، وما هي الامتيازات التي سوف تضاف للسيارة المؤمنة أو عدد الأفراد المتواجدين بالسيارة، كما تساءلوا عن الأسباب التي دعت الشركة لرفع الأسعار، وهل توجد خدمة التأمين ((أونلاين)) للمركبات غير الكويتية، مطالبين بعمل حلول إلكترونية لتخفيف الازدحام المروري البري بين السعودية والكويت. وتشهد المنافذ الكويتية مع السعودية ((النويصيب والسالمي)) ازدحاما في أيام الإجازة الأسبوعية وأيام الإجازات الموسمية.
أسعار سيارات الوانيت
- الركاب 2 التأمين لمدة أسبوع 410 ريال
- الركاب 3 التأمين لمدة أسبوع 425 ريال
- الركاب 4 التأمين لمدة أسبوع 440 ريال
- الركاب 5 التامين لمدة أسبوع 455 ريال
- الركاب 6 التأمين لمدة أسبوع 470ريال
أسعار سيارات الخصوصي
- الركاب 4 التأمين لمدة أسبوع 220 ريال
- الركاب 5 التأمين لمدة أسبوع 235 ريال
- الركاب 6 التأمين لمدة أسبوع 350 ريال
- الركاب 7 التامين لمدة أسبوع 265 ريال
- الركاب 8 التأمين لمدة أسبوع 280ريال

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