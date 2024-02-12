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14 مخالفة خطرة لكود البناء والغرامة 500 ألف

2/12/2024 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وضع لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، تحدد آلية ضبط المخالفات الخطرة وعددها 14 مخالفة، أبرزها تقديم مخططات أو تصاميم أو حسابات فنية مخالفة لكود البناء، وتم إصدار الرخصة بموجبها، وتقدر قيمة الغرامة بـ 480 ريالا، بالإضافة إلى تصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات التمديدات والتركيبات الكهربائية الدائمة والمؤقتة حسب الكود، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، فضلا عن مخالفة تقديم المكتب الهندسي المشرف لتقارير إشراف عن مراحل البناء مخالفة للواقع بـ 120 ألف ريال.
ضبط المخالفة
أشارت الهيئة إلى أنه عند ضبط مخالفة خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة بإشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً بما يتفق مع الكود، وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة، أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها، وإحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها.​
متطلبات الكود
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، حيث يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح، وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح.​
مخالفات خطرة
01 تقديم المكتب الهندسي تقارير مخالفة للواقع
02 تصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات غير مطابقة للمواصفات
03 تقديم مخططات أو تصاميم أو حسابات فنية مخالفة لكود البناء
04 عدم طلب إصدار أو إصدار شهادة إشغال للمبنى
05 إسناد المكتب الهندسي أو المقاول لأشخاص غير مسجلين لدى الجهات المختصة
06 تقديم دراسة اختبار التربة للموقع
07 تقديم اختبار تربة يتضمن بيانات غير صحيحة
08 تنفيذ أعمال مخالفة للرخصة أو المخططات أو الحسابات أو التقارير الفنية
09 عدم التقيد باحتياطات السلامة الواردة في الكود أثناء تنفيذ أعمال البناء
10 توصيف أو اعتماد أواستخدام مواد بناء أساسية غير مطابقة للمواصفات
11 مخالفة الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتصميم وتنفيذ الأعمال الإنشائية في المبنى أو المنشأة
12 مخالفة تصميم أو توصيف أو اعتماد أعمال عزل وحماية المبنى أو المنشأة من تسربات الأمطار
13 عدم الالتزام بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ أعمال المواقد والتدفئة
14 مخالفة المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ أنظمة الحريق

MENAFN12022024000089011017ID1107843856

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