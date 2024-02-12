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كاسترو يضحي بمواطنه البرتغالي

2/12/2024 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) استبعد مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو مواطنه أوتافيو من القائمة التي ستواجه الفيحاء، غدا، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. وبحسب لوائح الاتحاد الآسيوي، يحق لكل نادٍ إدراج 5 لاعبين أجانب فقط في كل مباراة بدوري الأبطال من أصل 8 بالقائمة المحلية، إضافة إلى لاعب سادس يحمل جنسية آسيوية. ووقع اختيار كاسترو على الخماسي الأجنبي: الإسباني إيمريك لابورت والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أندرسون تاليسكا والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى الأسترالي عزيز بيهيتش للقائمة كلاعب أجنبي سادس كونه أسترالي الجنسية، خصوصًا أن النصر تعاقد معه خصيصًا لهذه المهمة، وبذلك استبعد لويس كاسترو، الثلاثي دافيد أوسبينا، أليكس تيليس وأوتافيو. وبالنظر إلى إصابة أوسبينا، ووجود بيهيتش في مركز الظهير الأيسر بدلًا من تيليس، فإن كاسترو ضحى بأوتافيو.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن لاعب الوسط سامي النجعي سيعوّض غياب عبدالرحمن غريب الذي تعرض لتمزق في العضلة الأمامية. وفي ظل غياب غريب، يمتلك النصر خيارات أخرى على الجناحين، تتمثل في أيمن يحيى وعبدالعزيز العليوة.

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