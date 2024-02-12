كاسترو يضحي بمواطنه البرتغالي

(MENAFN
- Al Watan) استبعد مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو مواطنه أوتافيو من القائمة التي ستواجه الفيحاء، غدا، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. وبحسب لوائح الاتحاد الآسيوي، يحق لكل نادٍ إدراج 5 لاعبين أجانب فقط في كل مباراة بدوري الأبطال من أصل 8 بالقائمة المحلية، إضافة إلى لاعب سادس يحمل جنسية آسيوية. ووقع اختيار كاسترو على الخماسي الأجنبي: الإسباني إيمريك لابورت والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أندرسون تاليسكا والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى الأسترالي عزيز بيهيتش للقائمة كلاعب أجنبي سادس كونه أسترالي الجنسية، خصوصًا أن النصر تعاقد معه خصيصًا لهذه المهمة، وبذلك استبعد لويس كاسترو، الثلاثي دافيد أوسبينا، أليكس تيليس وأوتافيو. وبالنظر إلى إصابة أوسبينا، ووجود بيهيتش في مركز الظهير الأيسر بدلًا من تيليس، فإن كاسترو ضحى بأوتافيو.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن لاعب الوسط سامي النجعي سيعوّض غياب عبدالرحمن غريب الذي تعرض لتمزق في العضلة الأمامية. وفي ظل غياب غريب، يمتلك النصر خيارات أخرى على الجناحين، تتمثل في أيمن يحيى وعبدالعزيز العليوة.
MENAFN12022024000089011017ID1107843855
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.