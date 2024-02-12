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خيسوس يرسم خطة الزعيم

2/12/2024 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) رسم مدرب الهلال البرتغالي خورخي خيسوس خطته لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، التي ستجمعهما، بعد غد، على ملعب نقش جهان، لحساب ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وأخضع لاعبيه لمران رئيسي طبق خلاله الطريقة الفنية التي سيخوض بها الزعيم المواجهة المهمة، مطبقا عديدا من الجمل الفني، مركزا على الاستحواذ والضغط على المنافس في ملعبه، وتضييق المساحات والسرعة في الهجوم بأقل عدد من التمريرات.

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