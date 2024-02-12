خيسوس يرسم خطة الزعيم
التاريخ
2/12/2024 11:19:08 PM
(MENAFN
- Al Watan) رسم مدرب الهلال البرتغالي خورخي خيسوس خطته لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، التي ستجمعهما، بعد غد، على ملعب نقش جهان، لحساب ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وأخضع لاعبيه لمران رئيسي طبق خلاله الطريقة الفنية التي سيخوض بها الزعيم المواجهة المهمة، مطبقا عديدا من الجمل الفني، مركزا على الاستحواذ والضغط على المنافس في ملعبه، وتضييق المساحات والسرعة في الهجوم بأقل عدد من التمريرات.
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