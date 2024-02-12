ظروف متباينة للرباعي السعودي قبل المعارك الآسيوية

(MENAFN
- Al Watan) تتأهب الأندية السعودية الـ4 لمواصلة مسيرتها في دوري أبطال آسيا، عبر محطة ثمن نهائي البطولة القارية، إذ يلتقي النصر والفيحاء في مواجهة سعودية خالصة، أما الاتحاد فسيواجه نافباهور الأوزبكي، ويصطدم الهلال بسباهان الإيراني، وتمر الأندية الـ4 بحالات فنية متباينة قبل الصدام القاري، فالزعيم سيخوض دور الـ16 وهو في ظروف مثالثة للغاية، وعلى عكس الهلال واجه العالمي والعميد عديدًا من المشاكل خلال التوقف الطويل، فيما اكتفى البرتقالي بأسمائه الصيفية، لكنه فرط في حارس مرماه الدولي أحمد الكسار.
هوية البطل
يستأنف الهلال، مشواره في البطولة القارية، وهو في ظروف مثالية، إذ نجح المدرب البرتغالي خورجي خيسوس، في الاستفادة كثيرًا من فترة التوقف، وخاض الزعيم خلال فترة التوقف، 5 مباريات ودية، ولم يعرف طريق الخسارة أو التعادل، إذ كسب الشعلة 3/ 1، والأهلي البحريني 6/ 1، والغرافة القطري 3/ 1، كما توج الزعيم بكأس موسم الرياض، بعد فوزه 4/ 3 على إنتر ميامي الأمريكي، وتجاوز النصر 2/ صفر. ودعم الهلال، صفوفه بضم نجم مارسيليا الفرنسي، البرازيلي رينان لودي، لتعويض غياب نيمار.
إلغاء الجولة
عكس الهلال، لم يستغل النصر، فترة التوقف، بل واجه بعض المشاكل، إذ تسببت إصابة كريستيانو رونالدو في إلغاء جولة العالمي في الصين. وخاض النصر، منافسات كأس موسم الرياض، واكتسح إنتر ميامي بنتيجة 6/ صفر، لكنه خسر صفر/ 2 أمام غريمه الهلال.
ورغم التعاقد مع الأسترالي عزيز بيهيتش، لتدعيم قائمته الآسيوية، فإن فارس نجد خسر خدمات سلطان الغنام والحارس نواف العقيدي، بسبب أزمة الثنائي مع المنتخب السعودي.
وقام النصر بتسجيل الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا كلاعب أجنبي، خوفا من عقوبة الإيقاف التي قد طالت العقيدي.
مشاكل فنية وإدارية
عصفت المشاكل الفنية والإدارية بالاتحاد، الذي فشل في الاستعداد الجيد لدوري الأبطال، وألغى المباريات الودية في معسكره الخارجي بالإمارات، لنقص مخزون اللياقة عند اللاعبين.
ورفض مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لحاق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بمعسكر دبي لأسباب انضباطية. وواجه العميد معضلة في التعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، واكتفى بإبرام صفقات محلية، وأبقى على الحارس مارسيلو جروهي في قائمته الآسيوية، وأبعده عن القائمة المحلية.
هدوء الفيحاء
أما الفيحاء فلم يبرم صفقات خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، لكنه فرط في حارس مرماه الدولي أحمد الكسار، الذي انتقل إلى القادسية، وأقام البرتقالي معسكرا إعداديا في أبوظبي الإماراتية خاض خلاله عديدًا من المباريات الودية، وساد الهدوء تحضيرات الفهود لدور الـ16 بالبطولة القارية.
-الهلال لا يعرف الخسارة وسط استقرار فني
-الزعيم دعم صفوفه بالبرازيلي لودي
-إصابة الدون أفسدت جولة النصر في الصين
-العالمي استفاد من المقعد الآسيوي بأستراليا
-الاتحاد عانى المشاكل وافتقد للوديات
-العميد شهد صدامًا قويًا بين مدربه ونجمه بنزيما
-الفيحاء استعد في الإمارات والهدوء ساد تحضيراته
-الفهود فرطوا في حارس المرمى الدولي أحمد الكسار
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