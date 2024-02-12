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ظروف متباينة للرباعي السعودي قبل المعارك الآسيوية

2/12/2024 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تتأهب الأندية السعودية الـ4 لمواصلة مسيرتها في دوري أبطال آسيا، عبر محطة ثمن نهائي البطولة القارية، إذ يلتقي النصر والفيحاء في مواجهة سعودية خالصة، أما الاتحاد فسيواجه نافباهور الأوزبكي، ويصطدم الهلال بسباهان الإيراني، وتمر الأندية الـ4 بحالات فنية متباينة قبل الصدام القاري، فالزعيم سيخوض دور الـ16 وهو في ظروف مثالثة للغاية، وعلى عكس الهلال واجه العالمي والعميد عديدًا من المشاكل خلال التوقف الطويل، فيما اكتفى البرتقالي بأسمائه الصيفية، لكنه فرط في حارس مرماه الدولي أحمد الكسار.
هوية البطل

يستأنف الهلال، مشواره في البطولة القارية، وهو في ظروف مثالية، إذ نجح المدرب البرتغالي خورجي خيسوس، في الاستفادة كثيرًا من فترة التوقف، وخاض الزعيم خلال فترة التوقف، 5 مباريات ودية، ولم يعرف طريق الخسارة أو التعادل، إذ كسب الشعلة 3/ 1، والأهلي البحريني 6/ 1، والغرافة القطري 3/ 1، كما توج الزعيم بكأس موسم الرياض، بعد فوزه 4/ 3 على إنتر ميامي الأمريكي، وتجاوز النصر 2/ صفر. ودعم الهلال، صفوفه بضم نجم مارسيليا الفرنسي، البرازيلي رينان لودي، لتعويض غياب نيمار.
إلغاء الجولة

عكس الهلال، لم يستغل النصر، فترة التوقف، بل واجه بعض المشاكل، إذ تسببت إصابة كريستيانو رونالدو في إلغاء جولة العالمي في الصين. وخاض النصر، منافسات كأس موسم الرياض، واكتسح إنتر ميامي بنتيجة 6/ صفر، لكنه خسر صفر/ 2 أمام غريمه الهلال.
ورغم التعاقد مع الأسترالي عزيز بيهيتش، لتدعيم قائمته الآسيوية، فإن فارس نجد خسر خدمات سلطان الغنام والحارس نواف العقيدي، بسبب أزمة الثنائي مع المنتخب السعودي.
وقام النصر بتسجيل الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا كلاعب أجنبي، خوفا من عقوبة الإيقاف التي قد طالت العقيدي.
مشاكل فنية وإدارية

عصفت المشاكل الفنية والإدارية بالاتحاد، الذي فشل في الاستعداد الجيد لدوري الأبطال، وألغى المباريات الودية في معسكره الخارجي بالإمارات، لنقص مخزون اللياقة عند اللاعبين.
ورفض مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لحاق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بمعسكر دبي لأسباب انضباطية. وواجه العميد معضلة في التعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، واكتفى بإبرام صفقات محلية، وأبقى على الحارس مارسيلو جروهي في قائمته الآسيوية، وأبعده عن القائمة المحلية.
هدوء الفيحاء

أما الفيحاء فلم يبرم صفقات خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، لكنه فرط في حارس مرماه الدولي أحمد الكسار، الذي انتقل إلى القادسية، وأقام البرتقالي معسكرا إعداديا في أبوظبي الإماراتية خاض خلاله عديدًا من المباريات الودية، وساد الهدوء تحضيرات الفهود لدور الـ16 بالبطولة القارية.
-الهلال لا يعرف الخسارة وسط استقرار فني
-الزعيم دعم صفوفه بالبرازيلي لودي
-إصابة الدون أفسدت جولة النصر في الصين
-العالمي استفاد من المقعد الآسيوي بأستراليا
-الاتحاد عانى المشاكل وافتقد للوديات
-العميد شهد صدامًا قويًا بين مدربه ونجمه بنزيما
-الفيحاء استعد في الإمارات والهدوء ساد تحضيراته
-الفهود فرطوا في حارس المرمى الدولي أحمد الكسار

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