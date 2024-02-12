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واعد يعوض الرئيس في الأهلي

2/12/2024 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) استعان مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، بلاعب الوسط الواعد فيصل الصبياني ((20 عاما))، لتعويض غياب الإيفواري فرانك كيسيه، الذي سيغيب عن مواجهة قلعة الكؤوس أمام الأخدود، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين، واستدعى يايسله اللاعب من صفوف فريق درجة الشباب للنادي، واتضحت رغبته في مشاركة الصبياني في اللقاء بتركيزه الكبير عليه خلال التدريبات الأخيرة.
ويأتي غياب كيسيه الملقب بالرئيس نظير تمتعه براحة لمدة 5 أيام، عقب تتويجه مع منتخب بلاده بكأس إفريقيا أول من أمس على حساب نيجيريا.

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