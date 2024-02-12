واعد يعوض الرئيس في الأهلي

(MENAFN
- Al Watan) استعان مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، بلاعب الوسط الواعد فيصل الصبياني ((20 عاما))، لتعويض غياب الإيفواري فرانك كيسيه، الذي سيغيب عن مواجهة قلعة الكؤوس أمام الأخدود، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين، واستدعى يايسله اللاعب من صفوف فريق درجة الشباب للنادي، واتضحت رغبته في مشاركة الصبياني في اللقاء بتركيزه الكبير عليه خلال التدريبات الأخيرة.
ويأتي غياب كيسيه الملقب بالرئيس نظير تمتعه براحة لمدة 5 أيام، عقب تتويجه مع منتخب بلاده بكأس إفريقيا أول من أمس على حساب نيجيريا.
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