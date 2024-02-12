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الصمت حكمة

2/12/2024 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي هدد فيه باتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى لما وصفه بـ((تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة)) خلال الفترة الأخيرة، الوسط الرياضي السعودي، ما بين مؤيد ومعارض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للبيان، والإجراء الذي اتخده الاتحاد، على خلفية الأزمة الكبرى، عقب اتهام المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني 6 لاعبين برفضهم المشاركة في بطولة كأس آسيا الأخيرة مع الأخضر، وتمنى الرياضيون السعوديون أن الاتحاد تحلى بالحكمة والصمت لأن الصمت حكمة.
تقبل النقد
يرى جل الرياضيين السعوديين أنه يجب على الاتحاد السعودي تقبل الانتقادات، والعمل على تصحيح الأخطاء بصمت، لأن الصمت حكمة، مع رفضهم القاطع للإساءة للاتحاد أو الأشخاص، كما أنه كان يتوجب على الاتحاد والقائمين على المنتخب السعودي ضبط تصريحات المدرب الإيطالي مانشيني، الذي أشعل فتيل الأزمة، وكان يجب عليه التركيز على كيفية إعداد الصقور للبطولة القارية، لا أن يوزع الاتهامات على اللاعبين مبكرا، ليبعد سياط النقد عنه.
أكثر شفافية
وصف البعض البيان بالتهديد والوعيد وتكميم الأفواه وعدم تقبل الرأي الآخر، وإثبات مقولة إن لم تكن معي فأنت ضدي، لا سيما وأن الرياضيين السعوديين كانوا ينتظرون من الاتحاد ومسؤولي المنتخب الاعتذار عن الإخفاق الآسيوي، وهو ما لم يحصل، ويجب على الاتحاد السعودي أن يكون أكثر شفافية مع الجماهير والرياضيين.
محاسبة مانشيني
شدد غالبية الرياضيين على أن الأزمة الأخيرة كان بالإمكان تفاديها وعدم الخوض فيها، لولا تهور المدرب الإيطالي ربورتو مانشيني، وتصريحاته غير المحسوبة، وأنه بإمكانه أن يضم من يشاء من اللاعبين ويستبعد من يريد.
فرق كبير
طالب الرياضيون اتحاد القدم بالتركيز على تحقيق البطولات، وتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المهمة على أكمل وجه، خصوصا في ظل الدعم اللامحدود، الذي تلقته الرياضة السعودية من قبل القيادة.
حق مشروع
اتفق الرياضيون على أنه يحق للاتحاد السعودي لكرة القدم والقائمين عليه اتخاذ أي إجراء نظامي يرون أنه مناسب حيال الإساءات للاتحاد أو إدارة المنتخب أو الأشخاص في حال تجاوزت النقد البناء والهادف، الذي يصب في مصلحة الأخضر.
-بيان اتحاد القدم أثار الوسط الرياضي
-الرياضيون أكدوا أنه كان بالإمكان تهدئة الأزمة
-ضبط تصريحات مانشيني ومحاسبته مطلب جماهيري
-مطالبات بالتركيز على تحقيق البطولات لا التحقيق مع اللاعبين
-رفض قطعي للإساءة للاتحاد أو الأشخاص

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