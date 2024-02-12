افتتاح مؤتمر تكنولوجيا البترول

(MENAFN
- Al Watan) دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز انطلاق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) في مركز الظهران الدولي إكسبو بالدمام.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن المؤتمر له أثر على تبادل الخبرات، وإيجاد حلول علمية ومتطورة لتطوير تقنيات وتكنولوجيا البترول وفق أحدث المواصفات العالمية.
وأشاد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بقطاع الطاقة والطاقة النظيفة والتقنيات المستخدمة على مستوى العالم في هذا المجال.
بعد ذلك، تجول في المعرض المصاحب، واطلع على ما تقدمه الشركات المشاركة وأحدث التقنيات المعروضة، ثم بدأ الحفل الخطابي بكلمة لرئيس لجنة ((IPTC))، وكلمة لرئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر المهندس ناصر النعيمي.
ثم تسلم أمير المنطقة الشرقية ونائبه، هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.
MENAFN12022024000089011017ID1107843850
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.