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افتتاح مؤتمر تكنولوجيا البترول

2/12/2024 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز انطلاق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) في مركز الظهران الدولي إكسبو بالدمام.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن المؤتمر له أثر على تبادل الخبرات، وإيجاد حلول علمية ومتطورة لتطوير تقنيات وتكنولوجيا البترول وفق أحدث المواصفات العالمية.
وأشاد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بقطاع الطاقة والطاقة النظيفة والتقنيات المستخدمة على مستوى العالم في هذا المجال.
بعد ذلك، تجول في المعرض المصاحب، واطلع على ما تقدمه الشركات المشاركة وأحدث التقنيات المعروضة، ثم بدأ الحفل الخطابي بكلمة لرئيس لجنة ((IPTC))، وكلمة لرئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر المهندس ناصر النعيمي.
ثم تسلم أمير المنطقة الشرقية ونائبه، هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.

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