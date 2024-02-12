أمريكا تطالب إسرائيل بتحقيق عاجل في وفاة الطفلة هند رجب

MENAFN - Al Watan) أبدت الولايات المتحدة، الاثنين، أسفها لما وصفتها بالوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب (6 أعوام) في غزة، التي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة من دون جدوى، وحثت إسرائيل على إجراء تحقيق سريع في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين "إنها قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع".

تابع: "لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق بهذا الحادث بشكل عاجل".

وكانت الطفلة الفلسطينية محاصرة وسط إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سيارة أحد أفراد عائلتها - الذين قتلوا جميعا وأصبحوا جثثا تحيط بها- خلال محاولة نزوح إلى جنوبي القطاع، حيث تواصلت الطفلة مع الهلال الأحمر الفلسطيني وطلبت منهم الحضور لإنقاذها وفقا لوكالة رويترز.

وبعد مرور عدة أيام من إرسال فريق من الهلال الأحمر بسيارة إسعاف إلى المنطقة، لم تعد الفتاة ولم يعد فريق الإنقاذ، مما أثار العديد من الأسئلة، وتم القيام بمناشدات متواصلة من قِبَل الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الأيام الماضية، في محاولة لإنقاذ الطفلة هند، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

و بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وبعد مرور 12 يوما من توسلها لرجال الإنقاذ في غزة للمساعدة عثر فلسطينيون يوم السبت الماضي على 8 جثث في منطقة تل الهوى بغزة، تعود للطفلة هند التي كانت حينها مفقودة منذ 12 يوما، ولأفراد من أسرتها، وجثتين لمسعفَيْ خرجا للبحث عنها.