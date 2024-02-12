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الضرائب تدرس دمج نصوص إنهاء المنازعات الضريبية فى مشروع ضريبة الدخل

2/12/2024 11:18:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس مصلحة الضرائب مقترحا بدمج نصوص إنهاء المنازعات الضريبية بشكل دائم فى قانون الضريبة على الدخل الذى يجرى إعداده حاليًا، وفقاً لما قالته رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب.

وشددت على أنه ليس هناك نية للعمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير حيث أنه لا يحقق العدالة الضريبية.

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وتدرس المصلحة الاستعانة بخدمات“الذكاء الاصطناعى” كمرحلة نحو التحول الرقمى التى تشهده“المالية” بحسب عبد العال.

وأضافت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية اكتملت تماماً فى أبريل الماضى، بينما أخذت“المالية” خطوات كبيرة بشأن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى ومنظومة“بايرول” و”كورتاكسيشن” على المجتمع الضريبى.

وقال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، إن مشروع قانون الضرائب على الدخل الذى تعكف المصلحة على إعداده سيأخذ فى الحسبان التعليمات الدولية للضرائب والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وكشف أنه سيتضمن حزمة من التعديلات فى هذا الشأن، ومنها رفع حد الإعفاء لتقديم الملف الرئيسى والملف المحلى البالغ حاليًا 8 ملايين جنيه، والخاصة بالضرائب على الأطراف المرتبطة، والمنصوص عليها بالمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

كما سيتم أيضا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما، مؤكدًا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وذكر أن القانون الجديد سيكون مبسطًا، بحيث لا يحتاج إلى مختصين لتفسير مواد القانون.

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