((كيما)) تتعاقد مع تحالف بنكى للحصول على قرضين بالجنيه والدولار

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة مصر لصناعة الكيماويات- كيما مع بنوك محلية هى“الأهلى” و”مصر” و”القاهرة” و”العربى الأفريقى” و”إيه بى سى ABC” و”العقارى المصرى العربى” للحصول على قرضين أحدهما بالجنيه والأخر بالدولار لتمويل مشروع ((نترات الأمونيوم)).

وقالت مصادر لـ”البورصة” إن القرضين تبلغ قيمتهما مليارى جنيه، و200 مليون دولار، وستبدأ الأعمال الإنشائية بالمجمع مطلع يوليو المقبل وعلى مدار 3 سنوات، مضيفة أن الدراسة الموضوعة لتنفيذ المجمع أخذت فى الأعتبار تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

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وفى أكتوبر من العام الماضى، اعتمدت الشركة السعر النهائى لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم لتوافق على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد – نقية لأغراض الصناعية).

وتابعت المصادر أن شركة الأهلى فاروس مستشار زيادة رأسمال الشركة أنهت التفاصيل الخاصة بدراسة القيمة العادلة وتم التقدم بها للهيئة العامة للرقابة المالية بغرض الحصول على موافقتها لزيادة رأسمال الشركة.

ووافق مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما على زيادة رأس المال المصدر من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، فيما قرر المجلس زيادة رأس المال بنحو 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بقيمة 5 قروش لكل سهم.

وتمول الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين والسماح لأصحاب الرصيد الدائن فى 31 يناير الاكتتاب فى الزيادة فى حدود نسبة مساهمته الأصلية، كما وافق المجلس على اقتراح زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.