((كيما)) تتعاقد مع تحالف بنكى للحصول على قرضين بالجنيه والدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة مصر لصناعة الكيماويات- كيما مع بنوك محلية هى“الأهلى” و”مصر” و”القاهرة” و”العربى الأفريقى” و”إيه بى سى ABC” و”العقارى المصرى العربى” للحصول على قرضين أحدهما بالجنيه والأخر بالدولار لتمويل مشروع ((نترات الأمونيوم)).
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن القرضين تبلغ قيمتهما مليارى جنيه، و200 مليون دولار، وستبدأ الأعمال الإنشائية بالمجمع مطلع يوليو المقبل وعلى مدار 3 سنوات، مضيفة أن الدراسة الموضوعة لتنفيذ المجمع أخذت فى الأعتبار تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
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وفى أكتوبر من العام الماضى، اعتمدت الشركة السعر النهائى لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم لتوافق على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد – نقية لأغراض الصناعية).
وتابعت المصادر أن شركة الأهلى فاروس مستشار زيادة رأسمال الشركة أنهت التفاصيل الخاصة بدراسة القيمة العادلة وتم التقدم بها للهيئة العامة للرقابة المالية بغرض الحصول على موافقتها لزيادة رأسمال الشركة.
ووافق مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما على زيادة رأس المال المصدر من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، فيما قرر المجلس زيادة رأس المال بنحو 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بقيمة 5 قروش لكل سهم.
وتمول الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين والسماح لأصحاب الرصيد الدائن فى 31 يناير الاكتتاب فى الزيادة فى حدود نسبة مساهمته الأصلية، كما وافق المجلس على اقتراح زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.
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