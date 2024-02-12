((سيرا)) تبدأ إجراءات تأسيس ((المجمع الدولى للتكنولوجيا)) بدمياط

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركة القاهرة للخدمات التعليمية- سيرا إجراءات تأسيس المجمع الدولى للعلوم والتكنولوجيا المتطورة بدمياط وبصدد إتمام دراسة الجدوى الخاصة بالتأسيس لرفع الطلب للحصول على الموافقات اللازمة من قبل وزارة التعليم العالى والمرسوم الرئاسى من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وقال مصدر بالشركة، إن الشركة بصدد رفع الملف للحصول على موافقة طلب التأسيس الأسبوع المقبل، بهدف إتمام المشروع وإطلاقه بحلول العام الدراسى 2025.

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وأضاف لـ((البورصة))، أن الجامعة ستضم أكثر من 16 كلية متخصصة فى المجالات التكنولوجية والعلوم المختلفة، وستكون مؤهلة لاستقبال أكثر من 25 ألف طالب.

ولفت إلى أن الاستثمارات المبدئية الموضوعة كانت تترواح بين 2 و2.5 مليار جنيه، وتعيد الشركة حاليًا دراسات الجدوى الاقتصادية بغرض تحديث قيمة الاستثمارات التى ارتفعت كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات التضخم.

وكانت شركة سيرا أعلنت عن شراكة مع شركة السويدى كابيتال لتدشين جامعة باستثمارات 2.5 مليار جنيه فى دمياط دون الإفصاح عن الاسم أو من التفاصيل.

وفى سياق متصل، كشف المصدر، عن أن جامعة ساكسونى حصلت على موافقة وزارة التعليم العالى، ومن المتوقع أن يصدر المرسوم الرئاسى من قبل رئاسة الوزراء للتدشين خلال الشهرين المقبلين.

وتابعت أنه سيتم الانتهاء من بناء جامعة القاهرة ساكسونى بحلول يونيو 2024، على أن يتم البدء فى تنفيذ الأعمال النهائية فى الجامعة مع مطلع شهر مارس المقبل، على ان تبدأ استقبال الطلاب فى سبتمبر من العام الجارى.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية -سيرا للتعليم- خلال الربع الأول من عامها المالى الجارى، تراجعًا فى صافى أرباح الشركة بنسبة 7% على أساس سنوى لتصل إلى 104.61 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 112.15 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 803.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 632.77 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق له.