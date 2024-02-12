((سيرا)) تبدأ إجراءات تأسيس ((المجمع الدولى للتكنولوجيا)) بدمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت شركة القاهرة للخدمات التعليمية- سيرا إجراءات تأسيس المجمع الدولى للعلوم والتكنولوجيا المتطورة بدمياط وبصدد إتمام دراسة الجدوى الخاصة بالتأسيس لرفع الطلب للحصول على الموافقات اللازمة من قبل وزارة التعليم العالى والمرسوم الرئاسى من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وقال مصدر بالشركة، إن الشركة بصدد رفع الملف للحصول على موافقة طلب التأسيس الأسبوع المقبل، بهدف إتمام المشروع وإطلاقه بحلول العام الدراسى 2025.
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وأضاف لـ((البورصة))، أن الجامعة ستضم أكثر من 16 كلية متخصصة فى المجالات التكنولوجية والعلوم المختلفة، وستكون مؤهلة لاستقبال أكثر من 25 ألف طالب.
ولفت إلى أن الاستثمارات المبدئية الموضوعة كانت تترواح بين 2 و2.5 مليار جنيه، وتعيد الشركة حاليًا دراسات الجدوى الاقتصادية بغرض تحديث قيمة الاستثمارات التى ارتفعت كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات التضخم.
وكانت شركة سيرا أعلنت عن شراكة مع شركة السويدى كابيتال لتدشين جامعة باستثمارات 2.5 مليار جنيه فى دمياط دون الإفصاح عن الاسم أو من التفاصيل.
وفى سياق متصل، كشف المصدر، عن أن جامعة ساكسونى حصلت على موافقة وزارة التعليم العالى، ومن المتوقع أن يصدر المرسوم الرئاسى من قبل رئاسة الوزراء للتدشين خلال الشهرين المقبلين.
وتابعت أنه سيتم الانتهاء من بناء جامعة القاهرة ساكسونى بحلول يونيو 2024، على أن يتم البدء فى تنفيذ الأعمال النهائية فى الجامعة مع مطلع شهر مارس المقبل، على ان تبدأ استقبال الطلاب فى سبتمبر من العام الجارى.
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية -سيرا للتعليم- خلال الربع الأول من عامها المالى الجارى، تراجعًا فى صافى أرباح الشركة بنسبة 7% على أساس سنوى لتصل إلى 104.61 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 112.15 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 803.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 632.77 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق له.
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