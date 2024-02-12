المترو تطرح مناقصة لتوريد مليون رول تذاكر

طرحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مناقصة خارجية لتوريد تذاكر رحلة وحيدة لتشغيل ماكينات التذاكر بالمترو.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن المناقصة تتضمن توريد نحو 1.045 مليون رول تذاكر رحلة وحيدة ضمن احتياجات الإدارة العامة لإيرادات الركاب من تذاكر الرحلة الوحيدة للأعوام المالية من 2024 وحتى 2027.

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وحددت الشركة 25 مارس المقبل موعدا لفتح المظاريف الفنية، واشترطت أن يكون مقدم العطاء له سابقة أعمال لتوريدات مماثلة مع تقديم الشهادات الحاصل عليها وتصل مدة التوريد خلال 28 شهرا من تاريخ سريان العقد ويتم التوريد على 7 دفعات بداية من الشهر الرابع من تاريخ سريان العقد وحتى الشهر الـ28.

وتضمنت شروط المناقصة أن تقدم الشركات المحلية الأسعار بالجنيه أما الشركات الأجنبية فتقدم الأسعار بالعملة الأجنبية وتتم أعمال المقارنة المالية للأعمال المطروحة بالجنيه المصرى طبقا لأسعار العملات بالبنك المركزى فى تاريخ الفتح الفنى.

وطالبت الشركة بضرورة تقديم شهادة المنشأ وشهادة اليورو وان فى حالة المنتج الأوروبى وشهادات اختبارات المصنع.

وتصل قيمة التأمين الابتدائى للمناقصة مليون جنيه فيما يبلغ التأمين النهائى 5% من إجمالى قيمة الترسية.

وتشمل الشروط أحقية الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو طلب طباعة أى إعلانات على أحد وجهى الرولات وتكون هى صاحبة الحق الوحيد فى ذلك.

وشددت الشركة على التزام الشركات المحلية المتقدمة بمراعاة وجوب التصنيع المحلى طالما أمكن ذلك وتحقيق نسب مكون محلى متزايدة.

ورفعت وزارة النقل، مطلع العام الجارى أسعار تذاكر المترو، حيث تم تقسيم فئات التذاكر حسب عدد المحطات المستخدمة على 4 مناطق تبدأ من 6 جنيهات وتصل لـ 15 جنيها الفئة الأعلى.

وبحسب التسعيرة الجديدة لتذاكر المترو، ارتفع سعر المرحلة الأولى 9 محطات من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، وزاد سعر الفئة الثانية إلى 8 جنيهات بدل من 7 جنيهات لعدد 16 محطة.

وارتفع سعر استخدام 23 محطة بواقع جنيهين ليصل إلى 12 جنيها بدلا من 10 سابقا، فيما استحدثت فئة رابعة لأكثر من 23 محطة بسعر 15 جنيها.