المترو تطرح مناقصة لتوريد مليون رول تذاكر

(MENAFN
- Al-Borsa News) 25 مارس فتح المظاريف الفنية والشركة تحتفظ بحق طلب طباعة الإعلانات
طرحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مناقصة خارجية لتوريد تذاكر رحلة وحيدة لتشغيل ماكينات التذاكر بالمترو.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن المناقصة تتضمن توريد نحو 1.045 مليون رول تذاكر رحلة وحيدة ضمن احتياجات الإدارة العامة لإيرادات الركاب من تذاكر الرحلة الوحيدة للأعوام المالية من 2024 وحتى 2027.
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وحددت الشركة 25 مارس المقبل موعدا لفتح المظاريف الفنية، واشترطت أن يكون مقدم العطاء له سابقة أعمال لتوريدات مماثلة مع تقديم الشهادات الحاصل عليها وتصل مدة التوريد خلال 28 شهرا من تاريخ سريان العقد ويتم التوريد على 7 دفعات بداية من الشهر الرابع من تاريخ سريان العقد وحتى الشهر الـ28.
وتضمنت شروط المناقصة أن تقدم الشركات المحلية الأسعار بالجنيه أما الشركات الأجنبية فتقدم الأسعار بالعملة الأجنبية وتتم أعمال المقارنة المالية للأعمال المطروحة بالجنيه المصرى طبقا لأسعار العملات بالبنك المركزى فى تاريخ الفتح الفنى.
وطالبت الشركة بضرورة تقديم شهادة المنشأ وشهادة اليورو وان فى حالة المنتج الأوروبى وشهادات اختبارات المصنع.
وتصل قيمة التأمين الابتدائى للمناقصة مليون جنيه فيما يبلغ التأمين النهائى 5% من إجمالى قيمة الترسية.
وتشمل الشروط أحقية الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو طلب طباعة أى إعلانات على أحد وجهى الرولات وتكون هى صاحبة الحق الوحيد فى ذلك.
وشددت الشركة على التزام الشركات المحلية المتقدمة بمراعاة وجوب التصنيع المحلى طالما أمكن ذلك وتحقيق نسب مكون محلى متزايدة.
ورفعت وزارة النقل، مطلع العام الجارى أسعار تذاكر المترو، حيث تم تقسيم فئات التذاكر حسب عدد المحطات المستخدمة على 4 مناطق تبدأ من 6 جنيهات وتصل لـ 15 جنيها الفئة الأعلى.
وبحسب التسعيرة الجديدة لتذاكر المترو، ارتفع سعر المرحلة الأولى 9 محطات من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، وزاد سعر الفئة الثانية إلى 8 جنيهات بدل من 7 جنيهات لعدد 16 محطة.
وارتفع سعر استخدام 23 محطة بواقع جنيهين ليصل إلى 12 جنيها بدلا من 10 سابقا، فيما استحدثت فئة رابعة لأكثر من 23 محطة بسعر 15 جنيها.
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