وزير الطيران يبحث مع السفير الجزائرى تعزيز سبل التعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير عبد العزيز بن علي الشريف سفير دوله الجزائر بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى .

هذا وقد تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني من بينها؛ بحث آليات تنشيط الحركة الجوية لدفع مزيد من الحركة السياحية والتجارية بين مصر و الجزائر، وكذلك دراسة إمكانية فتح خطوط جديدة بين البلدين .

موضوعات((سيرا)) تبدأ إجراءات تأسيس ((المجمع الدولى للتكنولوجيا)) بدمياط ((كيما)) تتعاقد مع تحالف بنكى للحصول على قرضين بالجنيه والدولار بوصلة المستثمرين تتجه إلى ((المناطق الحرة)) لتنفيذ التوسعات المستهدفة

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس حلمى بالسفير الجزائري مؤكدًا على اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تحرص على فتح آفاق جديدة من التعاون الفعال مع جميع الدول العربية فى مختلف مجالات الطيران المدنى.

كما أكد وزير الطيران على أهمية دعم أواصر الشراكة المصرية الجزائرية في ظل تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين،، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في مختلف أنشطه الطيران المدني.

ومن جانبه، أعرب السفير الجزائري عن اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مثمناً العلاقات الثنائية والمتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا على اهتمام بلاده بمزيد من التعاون والشراكات في كافة أنشطة الطيران المدنى، خاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من أعمال تطوير ومشروعات تنموية في جميع قطاعاتها، بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب الجزائري المستشار نور الدين هادف مستشار الشئون الثقافية والتجارية بالسفارة، ومن الجانب المصرى المحاسب أمانى متولى الوكيل الدائم لوزاره الطيران المدنى والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة .