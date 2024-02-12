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ارتفاع عجز الموازنة المتوقع للعام المالى الحالى

2/12/2024 11:18:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفضت وزارة المالية توقعاتها للإيرادات العامة خلال العام المالى الحالى فيما رفعت توقعاتها للمصروفات، وذلك وفقاً للبيان المالى الشهرى لوزارة المالية، وهو ما زاد من عجز الموازنة المتوقع.

وخفضت“المالية” الإيرادات بنحو 153.6 مليار جنيه، لتسجل بعد المراجعة 1.98 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون، وجاء الانخفاض بسبب خفض توقعات الموارد والمصادر الرأسمالية الأخرى لتمويل الاستثمارات بعد المراجعة لتسجل 74.4 مليار جنيه مقابل 124.4 مليار.

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فى المقابل رفعت توقعاتها للمصروفات لتسجل 3.007 تريليون جنيه مقابل 2.99 تريليون، وجاء الارتفاع مدفوعًا بارتفاع مصروفات الديون التى سجلت بعد المراجعة 1.3 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون قبل المراجعة.

فيما انخفض حجم الاستثمارات فى شراء أصول غير مالية لـ 586.7 مليار جنيه، مقابل 403.7 مليار، وأبقت الوزارة على توقعاتها لحجم المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين عند 470 مليار جنيه، والمصروفات على شراء السلع والخدمات عند 139.4 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عند 529.6 مليار جنيه.

وبناء عليه رفعت الوزارة العجز المتوقع لموازنة العام المالى الحالى إلى 7.65% من الناتج المحلى الإجمالى بدلًا من 7% كانت مستهدفة الصيف الماضى عند إعداد الموازنة.

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