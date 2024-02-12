ميثانيكس تعود لإنتاج الميثانول بكامل طاقتها الشهر الجارى بعد تعطل 5 شهور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة ميثانيكس العالمية إن ستعود لإنتاج الميثانول بكامل طاقتها فى مصر خلال الشهر الجارى بعد إصلاح الضاغط الاصطناعى الذى تسبب عطل ميكانيكى طارئ فى وقف إنتاجه منذ منتصف أكتوبر الماضى.
أضافت أنه بالفعل تمت رفع الوحدة من الخدمة وإصلاحها وفقًا لجدول زمنى سريع لدى الشركة المصنعة فى الخارج، وتم الانتهاء من الإصلاحات.
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وانهار إنتاج الشركة فى مصر إلى40 ألف طن فى الربع الرابع من 2023 مقارنة بنحو 320 ألف طن فى الربع الثالث، فيما ارتفع إلى مليون طن خلال 2023 مقابل 770 ألف طن فى 2022.
وشركة ميثانيكس-مصر هى المنتج الوحيد للميثانول فى مصر، وتنتج نحو 1.3 مليون طن سنويًا، وهى مملوكة بنسبة 50% لمجموعة ميثانيكس العالمية، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 12%، وجاسكو للغازات الطبيعية بنسبة 9%، كما تمتلك شركة الاستثمارات البترولية العربية نسبة 17%.
وكشفت الشركة أنها عقدت اتفاقية لإعادة توجيه وبيع الغاز فى الربع الثالث من 2022 بقيمة 117.9 مليون دولار، وأن هذه المعاملات لم تتكرر خلال 2023.
كما ذكرت أنها تمتلك تعاقد طويل الأجل حتى 2035 مع الشركة القابضة للغازات، وهى شركة حكومية، ويتم تسعيره بناءً على سعر ثابت بجانب علاوة تُحدد بناء على تسعير الميثانول، وأنها مؤخرًا أجرت تنقيح للتعاقد.
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