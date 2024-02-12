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ميثانيكس تعود لإنتاج الميثانول بكامل طاقتها الشهر الجارى بعد تعطل 5 شهور

2/12/2024 11:18:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة ميثانيكس العالمية إن ستعود لإنتاج الميثانول بكامل طاقتها فى مصر خلال الشهر الجارى بعد إصلاح الضاغط الاصطناعى الذى تسبب عطل ميكانيكى طارئ فى وقف إنتاجه منذ منتصف أكتوبر الماضى.

أضافت أنه بالفعل تمت رفع الوحدة من الخدمة وإصلاحها وفقًا لجدول زمنى سريع لدى الشركة المصنعة فى الخارج، وتم الانتهاء من الإصلاحات.

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وانهار إنتاج الشركة فى مصر إلى40 ألف طن فى الربع الرابع من 2023 مقارنة بنحو 320 ألف طن فى الربع الثالث، فيما ارتفع إلى مليون طن خلال 2023 مقابل 770 ألف طن فى 2022.

وشركة ميثانيكس-مصر هى المنتج الوحيد للميثانول فى مصر، وتنتج نحو 1.3 مليون طن سنويًا، وهى مملوكة بنسبة 50% لمجموعة ميثانيكس العالمية، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 12%، وجاسكو للغازات الطبيعية بنسبة 9%، كما تمتلك شركة الاستثمارات البترولية العربية نسبة 17%.

وكشفت الشركة أنها عقدت اتفاقية لإعادة توجيه وبيع الغاز فى الربع الثالث من 2022 بقيمة 117.9 مليون دولار، وأن هذه المعاملات لم تتكرر خلال 2023.

كما ذكرت أنها تمتلك تعاقد طويل الأجل حتى 2035 مع الشركة القابضة للغازات، وهى شركة حكومية، ويتم تسعيره بناءً على سعر ثابت بجانب علاوة تُحدد بناء على تسعير الميثانول، وأنها مؤخرًا أجرت تنقيح للتعاقد.

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