25 شركة سمسرة تواجه مصيرًا مجهولًا بعد إلزامها بزيادة رأس المال

MENAFN - Al-Borsa News) تسبب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية ، لزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية لشركات الوساطة المالية، مضافًا إليه القروض المساندة إلى 15 مليون جنيه بدلًا من 5 ملايين، فى أزمة لبعض الشركات العاملة بالقطاع، فمن بينها من يحاول توفيق أوضاعه، وآخرون لا يملكون رفاهية اتخاذ ذلك القرار.

علمت“البورصة” أن هناك نحو 25 شركة سمسرة، يقل رأسمالها الحالى عما جاء به القرار، ومنها من يحاول زيادة رأس المال بالفعل، وهى الشركات التى يقترب رأس مالها من 15 مليون جنيه، وعلى صعيد آخر نفت شركات أخرى أن تقوم بأى زيادة رأسمال خلال الفترة القادمة، نظرًا للفارق الكبير ما بين رأسمالها الحالى والمبلغ المطلوب، أو لأنها لا تقدم أيًا من الخدمات المهددة إلغائها، حال عدم تنفيذ القرار.

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ومن المقرر أن توقف الهيئة رخص“الشراء بالهامش”، و”التداول فى نفس الجلسة”، والاقتراض بغرض البيع”، للشركات غير الملتزمة بزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية لتتوافق مع القرار.

قال عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الصناعات المصرية، إن القرار جاء فى الوقت المناسب، ولكن من الأفضل أن يتم فرضه على رخص تقديم خدمات التداول بالهامش فقط، لأنها فى حاجة إلى ملاءة مالية كبيرة للشركات، وأن يتم فى مقابل ذلك السماح للشركات بتوفير خدمات“التداول فى نفس الجلسة”، و”الشورت سيلنج”.

وتضمنت قائمة الشركات التى اطلعت عليها“البورصة”، عدة شركات منها“العلياء لتداول الأوراق المالية، و”اللواء”، و”وول ستريت”، وإيجيبت تراست”، و”المروة للسمسرة”، و”بركة للسمسرة”، و”جلوبال واى”، و”حورس”، و”عكاظ”، و”يونيفيرسال”، و”المقطم”.

قال محمد وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة“طبية للأوراق المالية”، أن الشركة تسير فى إجراءات زيادة رأس المال من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه، عن طريق زيادة نقدية لقدامى المساهمين، وأنها بدأت الإجراءات قبل صدور قرار الهيئة، وكانت تعتزم التقدم للحصول على رخصة التداول”بالهامش”، ولكن مع قدوم هذا القرار ستنتظر الشركة الإنتهاء من الزيادة الحالية، للقيام بزيادة أخرى لموافاة شروط الهيئة والحصول على الرخصة.

وكانت أصدرت الهيئة، فى ديسمبر الماضى، قرارها رقم 3019 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات عن 15 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة شركة“الفرعونية للوساطة فى الأوراق المالية”، إن قرار الهيئة بزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة، جاء لتستطيع الشركات توفير خدمات التداول“بالهامش”، ولن يؤثر على استمرارية هذه الشركات فى حال عدم الزيادة.

وأكد أن شركة“الفرعونية” مستوفية للشروط بالفعل، ولكن هناك نحو 25 شركة سمسرة غير مستوفية للشروط، وأمامها حاليًا عدة خيارات إما زيادة رأس المال، أو الحصول على قروض مساندة، أو الاندماج مع شركات أخرى.

ومنحت الهيئة الشركات المخاطبة بهذا القرار 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها، ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، إلا أن شعبة الأوراق المالية كانت تحاول عقد اجتماع، لتقديم مذكرة تطالب الهيئة بمد الفترة إلى سنة.

وقال مصدر فى شركة“الكرنك لتداول الأرواق المالية”، إنها لا تعتزم القيام بأى زيادة فى رأس المال، إلا أن هذا القرار يؤثر فقط على الشركات التى تقوم بعمليات“التداول فى نفس الجلسة”، وهو ما لا ينطبق على الشركة، إذ أنها لا تقدم هذه الخدمات بالأساس، ومشيرا إلى أن القرار الجديد يعتبر تعجيزيا على الشركات الصغيرة، التى لا تحقق إلا عمليات بمبالغ ضئيلة، ولن تستطيع الحصول على هذا الملبغ.

وشملت تعديلات الهيئة، إلزام الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، على ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد 10% من إجمالى المبلغ المجنب، وألا تتعدى النسبة 15% للعميل ومجموعته المرتبطة، بدلاً من النسب الحالية 15% للعميل و20 % للعميل ومجموعته المرتبطة، وأن تسرى النسب الجديدة الواردة فى التعديل على تعاملات العملاء التالية على تاريخ بدء العمل بالقرار مع عدم تطبيقها على المراكز المستقرة حالياً.

وقال مصدر فى شركة“التكامل لتداول الأوراق المالية”، إنها لم تدرس بعد القيام بزيادة فى رأس المال، ولكنها على الأغلب لن تقوم بأى زيادة، موضحًا أن الوقت الحالى ليس مناسبًا لهذا النوع من القرارت، نظرًا للضغوطات المالية، التى تتعرض لها شركات السمسرة صغيرة الحجم بهدف أن تستمر فى عملياتها، وزيادة رأس المال لن يكون إلا عبئا إضافيا عليها.