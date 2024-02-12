مؤشرات الأسواق الأوروبية تغلق في المنطقة الخضراء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اغلقت مؤشرات الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع، حيث واصل المستثمرون مراقبة أرباح الشركات وقراءة توقعات رفع أو خفض أسعار الفائدة.
وزاد مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.5%، مع وجود البورصات الكبرى وجميع القطاعات تقريباً في المنطقة الخضراء. وقادت أسهم شركات مبيعات التجزئة المكاسب، مرتفعة بنسبة 1.4%.
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وأغلقت كافة المؤشرات الأوروبية في المنطقة الخضراء. وأقفل مؤشر DAX الألماني جلسة التداول على ارتفاع بنحو 0.65%. وارتفع مؤشر CAC الفرنسي محققاً مكاسب بنحو 0.55% فيما استقر مؤشر FTSE البريطاني.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107843837
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