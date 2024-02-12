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مؤشرات الأسواق الأوروبية تغلق في المنطقة الخضراء

2/12/2024 11:18:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اغلقت مؤشرات الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع، حيث واصل المستثمرون مراقبة أرباح الشركات وقراءة توقعات رفع أو خفض أسعار الفائدة.

وزاد مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.5%، مع وجود البورصات الكبرى وجميع القطاعات تقريباً في المنطقة الخضراء. وقادت أسهم شركات مبيعات التجزئة المكاسب، مرتفعة بنسبة 1.4%.

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وأغلقت كافة المؤشرات الأوروبية في المنطقة الخضراء. وأقفل مؤشر DAX الألماني جلسة التداول على ارتفاع بنحو 0.65%. وارتفع مؤشر CAC الفرنسي محققاً مكاسب بنحو 0.55% فيما استقر مؤشر FTSE البريطاني.

المصدر:

MENAFN12022024000202011048ID1107843837

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