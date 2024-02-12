4 شركات مقاولات مصرية تتنافس على تنفيذ مشروع إسكان فى جيبوتى بـ60 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتنافس 4 شركات مقاولات مصرية على تنفيذ مشروع سكنى فى دولة جيبوتى بتكلفة استثمارية تصل نحو 60 مليون دولار أمريكى.
وقال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن الشركة تقدمت بعرض للمنافسة على تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب، وشركتى مقاولات مصريتين.
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وأضاف يوسف لـ”البورصة”، أن حكومة جيبوتى طرحت المشروع خلال شهر يناير الماضى، ومن المقرر البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية خلال العام الجارى.
وأوضح أن ممثلًا لحكومة جيبوتى قام بزيارة مصر خلال الشهر الماضى، وتفقد مشروعات لنحو 10 شركات مقاولات مصرية لدراسة سابقة الأعمال.
وقال يوسف، إنه تم اختيار 4 شركات مصرية للمنافسة فى المرحلة النهائية لمناقصة المشروع، وتم استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة من حكومة جيبوتى.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تصل نحو 60 مليون دولار، ويتضمن إنشاء وترفيق 1000 وحدة سكنية كمرحلة أولى.
وأوضح أن حكومة جيبوتى تستهدف إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة، وتم الانتهاء من التصميمات والاعتمادات المالية للمشروع.
وقال يوسف إن شركة الشمس للمقاولات تقدمت للمنافسة على تنفيذ المشروع ضمن خطتها للتوسع خارج مصر، والحصول على فرص استثمارية فى الدول الإفريقية.
وتابع يوسف:“حكومة جيبوتى لم تحدد موعدا نهائيا لاختيار الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع، ولكن من المتوقع البت فى المناقصة وبدء الإنشاءات خلال العام الجارى”.
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