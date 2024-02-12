4 شركات مقاولات مصرية تتنافس على تنفيذ مشروع إسكان فى جيبوتى بـ60 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تتنافس 4 شركات مقاولات مصرية على تنفيذ مشروع سكنى فى دولة جيبوتى بتكلفة استثمارية تصل نحو 60 مليون دولار أمريكى.

وقال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن الشركة تقدمت بعرض للمنافسة على تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب، وشركتى مقاولات مصريتين.

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وأضاف يوسف لـ”البورصة”، أن حكومة جيبوتى طرحت المشروع خلال شهر يناير الماضى، ومن المقرر البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية خلال العام الجارى.

وأوضح أن ممثلًا لحكومة جيبوتى قام بزيارة مصر خلال الشهر الماضى، وتفقد مشروعات لنحو 10 شركات مقاولات مصرية لدراسة سابقة الأعمال.

وقال يوسف، إنه تم اختيار 4 شركات مصرية للمنافسة فى المرحلة النهائية لمناقصة المشروع، وتم استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة من حكومة جيبوتى.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تصل نحو 60 مليون دولار، ويتضمن إنشاء وترفيق 1000 وحدة سكنية كمرحلة أولى.

وأوضح أن حكومة جيبوتى تستهدف إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة، وتم الانتهاء من التصميمات والاعتمادات المالية للمشروع.

وقال يوسف إن شركة الشمس للمقاولات تقدمت للمنافسة على تنفيذ المشروع ضمن خطتها للتوسع خارج مصر، والحصول على فرص استثمارية فى الدول الإفريقية.

وتابع يوسف:“حكومة جيبوتى لم تحدد موعدا نهائيا لاختيار الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع، ولكن من المتوقع البت فى المناقصة وبدء الإنشاءات خلال العام الجارى”.