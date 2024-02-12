ستيلانتيس تستثمر 110 ملايين دولار لتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعمل شركة“ستيلانتيس- Stellantis” على زيادة طاقتها الإنتاجية للسيارات الكهربائية من خلال استثمار بقيمة 103 ملايين يورو (111 مليون دولار) في المجر، حيث تعمل على تعزيز محفظة المركبات الكهربائية.
وقالت شركة صناعة السيارات ، التي تمتلك علامات بينها“كرايسلر” و”فيات” و”جيب”، في بيان يوم الإثنين، إنها ستوسع إنتاجها عبر مدينة زينتجوتهارد المجرية، حيث من المقرر أن تبدأ منشأتها هناك العمل في أواخر عام 2026.
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وأضافت الشركة أنها استفادت من مصنع يقع في تريميري ميتز بفرنسا، ومصنع آخر يقع في كوكومو بولاية إنديانا، لإنتاج وحدات القيادة الكهربائية.
وأشارت إلى أن مجمع تصنيع“ميرافيوري” التابع لها في إيطاليا، يعمل أيضًا على توسيع إنتاج الجيل التالي من ناقل الحركة المزدوج القابض الكهربائي هذا العام لمركباتها الهجينة.
وبشكل عام، ستستثمر“ستيلانتس” أكثر من 50 مليار يورو في الأنماط الكهربائية على مدى العقد المقبل، لتحقيق هدفها الاستراتيجي لعام 2030.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107843835
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