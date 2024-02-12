ستيلانتيس تستثمر 110 ملايين دولار لتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل شركة“ستيلانتيس- Stellantis” على زيادة طاقتها الإنتاجية للسيارات الكهربائية من خلال استثمار بقيمة 103 ملايين يورو (111 مليون دولار) في المجر، حيث تعمل على تعزيز محفظة المركبات الكهربائية.

وقالت شركة صناعة السيارات ، التي تمتلك علامات بينها“كرايسلر” و”فيات” و”جيب”، في بيان يوم الإثنين، إنها ستوسع إنتاجها عبر مدينة زينتجوتهارد المجرية، حيث من المقرر أن تبدأ منشأتها هناك العمل في أواخر عام 2026.

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وأضافت الشركة أنها استفادت من مصنع يقع في تريميري ميتز بفرنسا، ومصنع آخر يقع في كوكومو بولاية إنديانا، لإنتاج وحدات القيادة الكهربائية.

وأشارت إلى أن مجمع تصنيع“ميرافيوري” التابع لها في إيطاليا، يعمل أيضًا على توسيع إنتاج الجيل التالي من ناقل الحركة المزدوج القابض الكهربائي هذا العام لمركباتها الهجينة.

وبشكل عام، ستستثمر“ستيلانتس” أكثر من 50 مليار يورو في الأنماط الكهربائية على مدى العقد المقبل، لتحقيق هدفها الاستراتيجي لعام 2030.

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